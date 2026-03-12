Самоубийство, боли и страх выйти из дома. Как сложились судьбы пострадавших при теракте в «Крокусе»

SHOT: жертву теракта в «Крокусе» Вербенина похоронили спустя два года

Цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в «Крокус Сити Холле»

В день вынесения приговоров напавшим на «Крокус Сити Холл» и их пособникам появились новые подробности о судьбах жертв теракта. Один из пострадавших, музыкальный продюсер Дмитрий Сараев, свел счеты с жизнью, не справившись с травмой от пережитого. Спустя почти два года состоялись похороны певца-инвалида Максима Вербенина. Молодой человек долгое время числился пропавшим без вести, поскольку не удавалось найти даже образцы его ДНК. Как сложились судьбы пострадавших при теракте — в материале «Газеты.Ru».

Музыкальный продюсер Дмитрий Сараев, пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, умер в результате самоубийства, сообщает Mash.

«Его мучили постоянные боли после вытащенной из позвоночника пули, а также нарушение сна и серьезные проблемы с психическим состоянием», — говорится в публикации.

Во время нападения террористов в мужчину срикошетила двухсантиметровая пуля, которая преодолела примерно 12 см, разорвав мягкие ткани. Лечение было «длительным и тяжелым», но не дало результатов, заявлял адвокат Игорь Трунов в беседе с ТАСС.

Сараев умер в ночь на 27 сентября 2025 года в возрасте 53 лет. Продюсер известен тем, что организовал приезд в Россию мировых рок-звезд — Billy Idol, The Cranberries, Dream Theater, Enter Shikari и многих других. Кроме того, он занимался журналистской деятельностью. Сараев брал интервью, в частности, у фронтменов Depeche Mode, Scorpions, певицы Дианы Арбениной и космонавта Алексея Леонова.

Как сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье, не менее 100 человек до сих пор посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи.

Певец-инвалид Максим Вербенин, который закрыл от пуль свою девушку в «Крокусе», долгое время после теракта считался пропавшим без вести, поскольку эксперты не могли найти его образцы ДНК. Останки молодого человека удалось обнаружить только в августе 2025-го.

«Мне даже страшно произносить это слово, но нашли. Не буду вдаваться в подробности, это было тяжело», — рассказала мать Максима Алена в беседе с RT.

22 февраля 2026-го, спустя почти два года после гибели, на Троекуровском кладбище состоялись похороны.

«Теперь есть место, куда мы можем к нему прийти», — добавила собеседница телеканала.

На концерт в «Крокус» Максим пришел со своей девушкой Натальей. Когда начались стрельба и пожар, он закрыл ее от пуль и призвал спасаться. Он не смог покинуть здание на инвалидной коляске.

По информации SHOT, Наталья до сих пор не пришла в себя — она живет одна и почти ни с кем не общается. Девушка получила ожоги 60% тела во время пожара и продолжает лечение .

Дочь одной из погибших в результате теракта, Марина Масленникова, рассказала, что в момент нападения разговаривала с матерью по телефону и слышала первые выстрелы. После гибели матери у нее появился страх посещения мероприятий с большим количеством людей, сообщает SHOT.

«Я долго в принципе никуда не ходила. И сейчас в принципе не особо горю желанием ходить. Чтобы куда-то выйти, нужно побороть себя», — сказала Масленникова.

«Незавидная» судьба террористов

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». На скамье подсудимых оказались 19 обвиняемых, большинство из них приговорили к пожизненному лишению свободы. Часть срока они проведут в тюрьме, а остальное время — в колонии для пожизненно осужденных.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратила внимание, что судьба осужденных «незавидна», поскольку их ожидают жесткие условия.

«В колонии не позволяется ничего лишнего, там нет никаких изысков, платных услуг. Судьба пожизненных незавидна. Там невероятно суровые условия», — сказала в она в беседе с «Лентой.ру».

Меркачева уточнила, что в колонии разрешены звонки и свидания, но и они очень редки. В остальном разницы с тюрьмой почти нет, добавила собеседница издания.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. После смерти Сараева число погибших возросло до 150, в их числе шестеро детей. Более 600 человек получили ранения. Террористов поймали в Брянской области на границе с Украиной.