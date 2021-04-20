Пашинян после отставки останется исполняющим обязанности премьера до парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после ухода в отставку будет исполняющим обязанности главы армянского кабинета министров. Он останется на данном посту до проведения досрочных парламентских выборов, приводит ТАСС заявление представителя блока «Мой шаг», главы постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Армана Егояна.

Выборы планируется провести 20 июня.

«Как заявил сам Пашинян, он подаст в отставку в течение последних 10 дней апреля. Да, он останется и.о. премьера до проведения выборов», — пояснил Егоян.

До этого Пашинян уже сообщал на фоне грядущих парламентских выборов, что уйдет в отставку. По словам политика, он готов передать власть тому, кого выберет народ Армении. При этом снимать свою кандидатуру с выборов Пашинян не намерен. Он подтвердил, что будет вновь искать подтверждения своих полномочий.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Кроме того, Пашинян заявлял о нормализации своих отношений с армянской армией.