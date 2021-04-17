Politico: Помпео уличили в злоупотреблениях на посту госсекретаря США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики по использованию ресурсов, на которые тратятся средства налогоплательщиков. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчет управления генерального инспектора американского Госдепартамента.

Отмечается, что Помпео и его супруга просили сотрудников Госдепартамента выполнить задачи личного характера: заказать столик для частных ужинов, выгулять собаку, записать в салон красоты. При этом отдельное вознаграждение за эти просьбы работники не получали. Всего было выявлено более 100 подобных случаев.

Сам Помпео заявил, что просьбы были небольшими.

Майк Помпео являлся главой Госдепартамента при администрации бывшего президента США Дональда Трампа (2017–2021). В марте текущего года он заявил, что планирует участвовать в выборах в 2024 году, если в гонке не будет участвовать Трамп.