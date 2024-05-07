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Приговор жене главреда «Новой газеты — Европа» обжалуют

Адвокат Паничев заявил, что приговор Антонине Мартыновой будет обжалован

Приговор Антонине Мартыновой, супруге главного редактора «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), будет обжалован. Об этом заявил ее адвокат Сергей Паничев, слова которого передает РИА Новости.

«Будем обжаловать приговор», — сказал юрист.

7 мая Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении на жизнь ее дочери.

Обвиняемая в своем последнем слове в суде не признала вину и попросила не разлучать ее с дочерью, отметив, что заботилась о ней все прошедшие с момента ее падения с лестничного пролета 16 лет.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на жизнь малолетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали.

Ранее муж Мартыновой рассказывал «Газете.Ru» подробности суда по делу супруги.

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