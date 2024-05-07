Экс-офицер ЦРУ уличила США в намеренной лжи о России

Экс-сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ребекка Коффлер заявила, что Запад продолжает врать о якобы планах России напасть на страны НАТО. Ее слова приводит Newsweek.

«Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что Владимир Путин имел какие-либо якобы планы по вторжению в страны альянса», — сказала Коффлер.

Она назвала ложью, которую пропагандируют простым американцам слова об агрессии России в отношении стран — участниц НАТО.

Коффлер также подчеркнула, что основной целью России является стремление не допустить членства Украины в НАТО, так как ни один здравомыслящий военачальник не допустит враждебному альянсу» располагаться неподалеку от границ государства.

До этого руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Строжик высказал мнение, что Владимир Путин готов провести «мини-операцию» против одной из стран НАТО.

«Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов», – сказал Строжик.

Ранее в Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки».