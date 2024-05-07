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Анна Чиповская вспомнила свои шокирующие пробы с европейским актером

Актриса Чиповская рассказала, что оказалась голой на пробах с европейским актером

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Чиповская призналась в интервью с theblueprint.ru, что однажды у нее случились шокирующие пробы с одним известным европейским актером.

По сюжету Чиповская и ее партнер по кастингу должны были сыграть пару, которая встречается накануне свадьбы, и между ними происходит сиюминутная страсть. Она отметила, что зачастую пробы проходят без декораций, костюмов и грима, и в таких ситуациях актеры не обнажаются.

Чиповская вспомнила, как во время проб актер сорвал с нее верх платья, под которым ничего не было. Артистка призналась, что была шокирована, но мужчина продолжил играть, будто ничего сверхъестественного не произошло.

«Просто срывает и продолжает сцену, и сцена очень хороша. Я нахожусь в шоке, потому что не понимаю, что вообще происходит, но продолжаю при этом играть. В шоке находятся и все вокруг. А после сцены он абсолютно искренне спрашивает меня: «В чем дело? Это же есть в сценарии. Это же просто тело». Я ему объясняю, что это приемлемо на съемках, когда нас утвердят и так далее. Ему это было искренне непонятно», — поделилась актриса.

Ранее Анна Чиповская рассказала об ограничениях в еде.

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