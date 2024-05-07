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Кинокритик рассказал о судьбе актерской карьеры Ефремова после отсидки за ДТП

Кинокритик Шнейдеров: Ефремов станет очень востребован после выхода из колонии

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил в беседе с teleprogramma.pro, что актер Михаил Ефремов точно будет востребован после выхода из колонии.

Шнейдеров уверен, что выход Ефремова станет грандиозным информационным шумом. Кинокритик также назвал его хорошим артистом.

«Вопрос в другом: захочет ли он вообще сниматься? Захочет ли он выходить на сцену? И сколько времени ему нужно будет на адаптацию после жестких условий и новой жизни в условиях, от которых он давно отвык?» — отметил кинокритик.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В феврале актер Иван Охлобыстин заявил, что худшим наказанием для Ефремова стали его собственные терзания совести. Он добавил, что у артиста «вывалились нижние зубы» из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года.

Ранее подруга Михаила Ефремова заявила о тяжелейшем заболевании актера.

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