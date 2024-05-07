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Лукашенко оценил систему мобилизационной и боевой готовности

Лукашенко заявил об эффективности системы боевой и мобилизационной готовности

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Проводимые проверки вооруженных сил Белоруссии показывают эффективность системы боевой и мобилизационной готовности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает Белта.

«Эти проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению», — сказал Лукашенко.

Также 7 мая Лукашенко заявил, что военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется.

До этого госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные республики проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко высказался о проверке по применению ЯО в армии Белоруссии.

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