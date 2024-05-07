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Цыгане из Швейцарии покупают украинские паспорта, чтобы получить пособия

Nau: в Швейцарии цыгане использовали поддельные украинские паспорта ради пособий

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РИА Новости

Цыгане Швейцарии стали использовать украинские паспорта, чтобы получать пособия. Об этом сообщает портал Nau со ссылкой на главу иммиграционной полиции Берна Александра Отта.

О нарушениях стало известно после того, как местные власти заметили несоответствия между информацией в водительских правах и в паспортах.

По данным источника, в городе проживают десять цыганских семей, которым удалось получить украинские документы и социальную помощь. Наиболее вероятно, большинство из «беженцев» никогда не бывали на территории Украины или не проживали там длительное время.

Предположительно, бумаги семьи получили с помощью махинаций, например, взяток. При этом некоторых людей, у которых на руках находятся фальшивые документы, сложно поймать, так как они уже уехали в другие города или страны.

Ранее в Чехии рассказали об отношении к украинским беженцам и уклонистам.

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