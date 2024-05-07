Цыгане из Швейцарии покупают украинские паспорта, чтобы получить пособия

Цыгане Швейцарии стали использовать украинские паспорта, чтобы получать пособия. Об этом сообщает портал Nau со ссылкой на главу иммиграционной полиции Берна Александра Отта.

О нарушениях стало известно после того, как местные власти заметили несоответствия между информацией в водительских правах и в паспортах.

По данным источника, в городе проживают десять цыганских семей, которым удалось получить украинские документы и социальную помощь. Наиболее вероятно, большинство из «беженцев» никогда не бывали на территории Украины или не проживали там длительное время.

Предположительно, бумаги семьи получили с помощью махинаций, например, взяток. При этом некоторых людей, у которых на руках находятся фальшивые документы, сложно поймать, так как они уже уехали в другие города или страны.

Ранее в Чехии рассказали об отношении к украинским беженцам и уклонистам.