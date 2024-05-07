Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как колесо отлетело от «КамАЗа» и сбило людей

Появилась запись, как в Абрау-Дюрсо колесо от «КамАЗа» сбило двух человек

В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КамАЗа» колесо сбило двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Жизнь Абрау».

Грузовик ехал из города в сторону Абрау-Дюрсо, уже на подъезде к селу одно из колес внезапно взорвалось, а второе отскочило и покатилось вниз. Около арки стояла припаркованная машина, в которую собирались сесть мужчина и женщина. Они не успели среагировать и уйти с опасной траектории. В итоге женщина упала от удара на асфальт, мужчина устоял, хотя его тоже задело», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок.

Отмечается, что у пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу, о ее травмах не сообщается. О том, почему одно колесо у «КамАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Воронежской области автобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в районе села Архиповка Россошанского района. Автобус Youtong перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль — после удара автобус вылетел в кювет, а машина загорелась. Отмечается, что пострадали девять военнослужащих, их доставили в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что звезду «Улицы разбитых фонарей» сбил автомобиль в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами