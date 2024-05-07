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Президент Узбекистана посетит Москву с рабочим визитом

Мирзиёев 8-9 мая посетит российскую столицу с рабочим визитом

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РИА «Новости»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит на майских праздниках Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

В сообщении уточнили, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы. Кроме того, президент РФ Владимир Путин пригласил Мирзиёева на очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. В программе визита запланировали и несколько двусторонних встреч.

В начале мая стало известно, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедут с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая. Президент России Владимир Путин напомнил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается отправиться 9 мая в Москву.

Ранее в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы.

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