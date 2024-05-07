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Деменко призвал отдать должное командам, которые отбирают очки у лидеров РПЛ

Экс-игрок Деменко считает, что лидеры РПЛ допускают осечки из-за давления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший нападающий «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко высказался о потерях очков этими командами на завершающем отрезке Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что футболисты ощущают давление перед возможностью побороться за чемпионство, а также отметил, что у лидеров отбирают очки команды из нижней части турнирной таблицы, борющиеся за выживание.

«Давление, конечно, присутствует. И «Краснодар», и «Зенит» допускают осечки, борются между собой. Наверное, надо отдать должное и тем командам, которые бьются с лидерами — они действительно бьются. Тот же «Факел» очень хочет сохранить прописку в премьер-лиге и бьется до последнего», — сказал Деменко.

В минувшем туре «Зенит» упустил победу над «Факелом», сыграв в гостях вничью 1:1. «Краснодар» при этом дома уступил «Ахмату» 0:1. После 27 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко, «Краснодар» идет вторым, отставая на балл. При этом на третье место, также с 50 очками, поднялось «Динамо», выигравшее четыре последних матча РПЛ кряду.

Ранее «Динамо» назвали командой Тюкавина.

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