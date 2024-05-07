Священник рассказал, что делать с недоеденными куличами

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков рассказал «Газете.Ru», что нет греха в том, чтобы выкидывать недоеденные на Пасху куличи. Он добавил, что из остатков куличей можно сделать сухари.

«Куличи можно доедать, сушить из них сухари, но если какие-то остатки остаются, то с ними можно поступать, как и с любой другой едой. Никакого греха в этом нет», — сказал он.

5 мая православные христиане встретили Пасху, знаменующую завершение Великого поста. Ночью патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение. Незадолго до начала церемонии в храм Христа Спасителя доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.

До этого муфтий Москвы рассказал, что мусульманин может съесть пасхальный кулич в качестве угощения, если там не использовались запрещенные в исламе продукты. По его словам, отказ принять угощение в подарок — «признак бескультурья».

Ранее диетолог предостерегла от чрезмерного употребления куличей.