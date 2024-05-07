Путин и Лукашенко обсудят координацию войск при применении ядерного оружия

На встрече президентов России и Белоруссии, которая запланирована 8 мая, стороны обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

Предполагается, что двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии пройдет в Москве 8 мая на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

6 мая сообщалось, что во время визита в Россию Лукашенко намерен обсудить с Путиным военно-политические вопросы и подготовку совместного соглашения о гарантиях безопасности. Белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой напомнил, что сейчас «постоянно меняется» ситуация на южной и западной границе, что тоже может стать предметом разговора двух лидеров.

7 мая часть ВВС Белоруссии перебазировали из-за проверки носителей ядерного оружия.

До этого стало известно, что армия Белоруссии получила распоряжение президента страны Александра Лукашенко о проведении внезапной проверки средств — носителей тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии.