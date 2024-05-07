В «Зените» объяснили, почему не смогли досрочно оформить чемпионство

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему петербургская команда в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) не смогла досрочно оформить чемпионство. Его слова приводит Sport24.

«В России сильные команды и хорошая конкуренция... «Зенит» не стал слабее, а соперники такие же, как и раньше. Вопрос в том, что мы допустили ошибки и не взяли очки там, где обычно брали. Но ничего страшного не произошло, гонка за чемпионство идет. Будем бороться», — заявил специалист.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 111-й минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее «Факел» осудил оскорбительную кричалку фанатов в адрес «Зенита».