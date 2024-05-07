Мокрая футболка, террариум и беспощадный корсет: самые яркие образы Met Gala

В Нью-Йорке прошло самое ожидаемое модное мероприятие года — бал Института костюма Met Gala. К этому ежегодному благотворительному мероприятию, которое организует издательский дом Conde Nast, его участники начинают готовиться заранее — и неудивительно, поскольку им нужно выступить в самых ярких, необычных нарядах, да еще и на определенную тему, связанную с текущей выставкой Института костюма музея «Метрополитен».

В этом году тема бала звучала так — «Спящие красавицы: Пробуждение моды», ее сформулировали в честь выставки, которая откроется 10 мая. В экспозиции представлены старинные наряды, некоторым из которых исполнилось по 250 лет, и они стали настолько хрупкими, что показывать их можно, только бережно уложив на горизонтальную поверхность.

Дресс-код бала — «Сад времени», это отсылка к рассказу британского писателя Джеймса Балларда. Поэтому многие гостьи мероприятия выбрали наряды с разнообразными цветочными мотивами, пока другие демонстрировали готические образы. «Газета.Ru» отобрала все самое странное, яркое или просто красивое, что было на балу.