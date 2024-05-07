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В Китае мужчина вышел из комы спустя 10 лет благодаря своей жене

NDTV: в Китае жена 10 лет ухаживала за мужем в коме, пока он не очнулся

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Shutterstock

В Китае мужчина вышел из комы спустя 10 лет благодаря своей жене, пишет NDTV. Он считает, что если бы супруга все это время не ухаживала за ним, то они бы больше не увиделись.

Как пишут СМИ, женщина по имени Сунь Хунся из провинции Аньхой отказалась расстаться со своим мужем после того, как он впал в кому в 2014 году после перенесенного сердечного приступа. Все то время, что супруг провел в больнице, она была рядом, ухаживая за ним.

Женщина добавила, что мысли о двух их детях придавали ей силы. Супруг вышел из комы весной 2024 года. У него есть ряд проблем с организмом, но врачи отмечают, что самое плохое уже позади.

Пользователи соцсетей похвалили китаянку за то, что она не оставила мужа в трудную минуту.

«Вот что такое настоящая любовь», — пишут люди.

Ранее в Италии младенец впал в кому из-за разбавленного вином детского питания.

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