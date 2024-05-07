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Стало известно, во сколько оценили мировое соглашение по «Макфе»

Мировое соглашение по делу «Макфы» предусматривает выплату 10 млрд рублей

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Алексей Никольский/РИА Новости

Проект мирового соглашения между Генпрокуратурой России и ответчиками по иску о заводе «Макфа» предполагает выплату государству одним из ответчиков — Натальей Юревич — 10 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил адвокат ответчиков Игорь Трунов.

Помимо единовременной выплаты, соглашение обязывает Юревич ежегодно перечислять в бюджет России 1 млрд рублей на гуманитарные нужды до окончания спецоперации на Украине. Взамен Генпрокуратура должна полностью отказаться от исковых требований к 47 ответчикам по делу.

В документе также прописан выкуп определенного пакета акций «Макфы» нынешними собственниками, после чего государство получит контроль над предприятием.

До этого суд наложил арест на все активы производителя макарон по иску Генпрокуратуры.

Ранее государство изъяло предприятия крупнейшего в России производителя вина.

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