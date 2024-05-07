Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция обвинила Россию в применении дипканалов для запугивания

Франция после вызова посла обвинила РФ в применении дипканалов для запугивания

close
100%
Shutterstock

Министерство иностранных дел Франции в связи с вызовом французского посла в МИД РФ обвинило Москву в использовании дипломатических каналов для запугивания. Об этом сообщает РИА Новости.

»Франция отмечает, что дипломатические каналы вновь используются в целях информационного манипулирования и запугивания», — сказано в сообщении.

При этом не было приведено дальнейших пояснений этому.

В понедельник, 6 мая, посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, российские власти заявили послу о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее агентство Reuters ошибочно опубликовало сообщение о вызове посла РФ в МИД Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами