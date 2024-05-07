Франция обвинила Россию в применении дипканалов для запугивания

Министерство иностранных дел Франции в связи с вызовом французского посла в МИД РФ обвинило Москву в использовании дипломатических каналов для запугивания. Об этом сообщает РИА Новости.

»Франция отмечает, что дипломатические каналы вновь используются в целях информационного манипулирования и запугивания», — сказано в сообщении.

При этом не было приведено дальнейших пояснений этому.

В понедельник, 6 мая, посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, российские власти заявили послу о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее агентство Reuters ошибочно опубликовало сообщение о вызове посла РФ в МИД Франции.