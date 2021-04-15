Песков рассказал о самочувствии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства Владимира Путина после второй прививки от коронавируса.

«Учитывая, что у него сегодня напряженный день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке», — сказал Песков.

Он уточнил, что личный пример президента дал очень позитивный эффект в вакцинации населения.

Накануне, 14 апреля, Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса, об этом он рассказал на президиуме российского географического общества. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола прививки от коронавируса.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.