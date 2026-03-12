Раскрыты данные о принадлежности атакованных у Ирака танкеров

Взорванные у берегов Ирака танкеры шли под флагами Мальты и Маршалловых островов

Два нефтяных танкера, подвергшиеся атаке у побережья Ирака, ходили под флагами Мальты и Маршалловых островов, при этом один из них был зафрахтован государственной компанией по маркетингу нефти SOMO, сообщает информационное агентство INA со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как сообщили в SOMO, танкер SAFESEA VISHNU под флагом Маршалловых островов находился в чартере у иракской компании, а судно ZEFYROS под флагом Мальты перевозило груз для Basra Gas Company.

В компании подчеркнули, что оба судна были атакованы в территориальных водах Ирака. По оценке SOMO, произошедшее может негативно сказаться на экономике страны и представляет угрозу для безопасности морского судоходства.

При этом компания не привела информации о третьем танкере, который, по данным иракских СМИ, также мог пострадать в результате столкновения с заминированным катером.

12 марта стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке.