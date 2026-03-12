Размер шрифта
Трамп заявил, что Иран практически «подошел к черте»

Трамп: США не собираются немедленно прекращать операцию в Иране
Nathan Howard/Reuters

США не планируют немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Они практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно», — сказал он.

Ранее на митинге в штате Кентукки американский президент заявил, что армия США фактически уничтожила Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, операция против Ирана закончится тогда, когда он примет такое решение. Он также заявил, что в республике «практически не осталось целей для ударов».

9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Небензя назвал самообороной атаки Ирана на соседние страны.

 
