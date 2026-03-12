«Я всегда хотела быть только собой». Лайзе Миннелли — 80

Сегодня исполняется 80 лет известной американской певице и актрисе Лайзе Миннелли. В ее карьере – известные всем суперхиты, премии «Оскар» и «Золотой глобус», четыре брака и многолетняя, в итоге успешная борьба с наркотиками.

Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в артистической семье. Ее отцом был известный режиссер Винсент Миннелли, а матерью — актриса Джуди Гарленд. В своем первом фильме Лайза снялась в возрасте трех лет, сыграв ребенка в музыкальной комедии «Старым добрым летом».

Через пять лет после рождения Лайзы родители развелись, позже мать снова вышла замуж и родила еще двоих детей, забота о которых легла преимущественно на плечи старшей дочери. Одновременно с этим с юных лет Лайза выходила с матерью на сцену в качестве актрисы и певицы.

При этом в одном из интервью на вопрос о частом сравнении с матерью она ответила следующее:

«Да, настолько часто [сравнивают], что это становится мне неприятным <...> Я всегда хотела быть только собой, и думаю, что мне удалось этого добиться».

Первый успех и номинация на «Оскар» пришли к ней после съемок в фильме «Бесплодная кукушка» в 1969 году. Однако настоящей мировой славы и признания она добилась после выхода в свет музыкальной мелодрамы режиссера Боба Фосса «Кабаре» (1971 год). За роль певицы Салли Боулз Миннелли получила «Оскар», «Золотой глобус» и награду Британской киноакадемии. Исполненные ей песни стали хитами, а фильм и сегодня считается одним из величайших мюзиклов в истории Голливуда.

Из других заметных ролей Лайзы Миннелли следует отметить съемки в музыкальном фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина Скорсезе (1977 год). Заглавная песня картины приобрела огромную популярность и исполняется джазовыми музыкантами по всеми миру.

С конца 1960-х Миннелли регулярно выпускала музыкальные альбомы. Последний из них («Confessions») вышел в 2010 году.

Лайза была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал певец Питер Аллен, вторым — режиссер Джейк Хелли, третьим — скульптор Марк Гиро, четвертым — телепродюсер Дэвид Гест. Детей нет. В течение многих лет в прессе широко обсуждалась бурная светская жизнь Минелли и ее борьба с наркотиками. Она много времени проводила в реабилитационных центрах. В итоге актриса поборола пагубные пристрастия, стала вести менее публичную жизнь и занялась благотворительностью.

Сегодня, в день 80-летия актрисы, в США вышла в свет книга ее мемуаров под названием «Дети, подождите, пока вы это услышите!».