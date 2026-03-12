Размер шрифта
Израиль нанес удары по базам «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ: атакованы 10 объектов «Хезболлы» в южном районе Бейрута
Amir Cohen/Reuters

Израильские военные нанесли удары по 10 объектам шиитского движения «Хезболла» в южной части столицы Ливана — Бейрута. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что в последние часы ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию атак по объектам инфраструктуры «Хезболлы» по всему Ливану. В ходе операции были уничтожены десятки пусковых установок ракет.

Одновременно в течение получаса Израиль нанес удары по 10 объектам «Хезболлы» в бейрутском районе Дахия. Среди них — штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль «не потерпит нападений на свою территорию».

12 марта сообщалось, что группировка «Хезболла» в рамках новой военной операции нанесла удар по городам в северной части Израиля. По населенным пунктам Кирьят-Шмона и Нагария были выпущены десятки ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Израиль нанес удар по центру Бейрута.

 
