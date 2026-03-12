Врач предупредил, что гипертония может привести к развитию глаукомы

Гипертония, сахарный диабет, близорукость, а также возраст старше 40 лет и наследственная предрасположенность повышают риски развития глаукомы, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, заместитель главного врача офтальмологической клиники 3Z Анна Семенова.

Глаукома — хроническая патология глаза, характеризующаяся стабильно повышенным внутриглазным давлением. Без лечения заболевание быстро приводит к ухудшению зрения, вплоть до полной слепоты. По данным Минздрава РФ, в 2022 году в России было зарегистрировано более 1,2 млн взрослых пациентов с глаукомой, из них более 105 тыс. — с впервые установленным диагнозом. Всего в мире насчитывается около 78 млн людей с диагностированной глаукомой, а к 2040 году их число вырастет до 111 млн.

«Главная опасность глаукомы в том, что самостоятельно выявить ее на ранней стадии практически невозможно. Поэтому после 40 лет важно проходить комплексное обследование у офтальмолога не реже раза в год, даже если ничего не беспокоит. Особенно внимательны должны быть пациенты старше 40 лет, с наследственной предрасположенностью (если глаукома была у близких родственников — риск выше), с близорукостью высокой степени, с сахарным диабетом и гипертонией», — рассказала Семенова.

Сужение полей зрения, «туман» перед глазами, ухудшение зрения в темноте, цветные круги вокруг источников света — возможные признаки глаукомы, но они неспецифичны и могут встречаться и при других патологиях. Поэтому пытаться диагностировать заболевание самостоятельно, только по ощущениям, не стоит.

«Необходимо регулярно проходить комплексное обследование, включающее измерение внутриглазного давления, оценку состояния зрительного нерва и полей зрения, а также дополнительные исследования по назначению врача. При этом даже нормальные цифры внутриглазного давления (ориентировочно 15–25 мм рт. ст.) требуют профессиональной интерпретации, — врач оценивает не только сам показатель, но и колебания давления в течение суток, а также симметричность давления в обоих глазах, толщину роговицы и многие другие параметры. В медикаментозной терапии глаукомы применяются специальные глазные капли, но их подбор всегда индивидуален. Самолечение недопустимо, а самовольная отмена приема может привести к повышению внутриглазного давления и прогрессированию заболевания, а пациент тем временем не будет ощущать никаких изменений», — заключил доктор.

