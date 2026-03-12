12 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 12 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 марта в России с профессиональным праздником поздравляют сотрудников уголовно-исполнительной системы. В мире отмечают День ананаса и обсуждают проблему киберцензуры. По народному календарю — Прокоп Перезимний: на Руси считали, что сегодня природа окончательно пробуждается после зимы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 марта

* День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России

Свой профессиональный праздник отмечают люди, чья служба связана с обеспечением правопорядка в местах лишения свободы и исправлением осужденных. История уголовно-исполнительной системы насчитывает не одно столетие: ее становление началось еще в XVI веке, когда осужденных стали отправлять в тюрьмы и на каторги в Сибирь. В советский период возникла централизованная структура лагерей и колоний, а с 1990-х годов начался этап реформ, направленных на гуманизацию системы и создание условий для социализации бывших заключенных.

Сегодня отличившихся сотрудников отмечают ведомственными наградами и благодарностями. Неизменной традицией остаются мероприятия в память о коллегах, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Владимир Песня/РИА Новости

* Всемирный день против киберцензуры

Всемирный день против киберцензуры учрежден в 2008 году по инициативе международных организаций. Проблема свободы информации в интернете остается одной из самых противоречивых в современном обществе. В этот день проходят дискуссии о разумных пределах регулирования интернет-пространства, обсуждаются методы обхода цензуры, а правозащитные организации обнародуют доклады, оценивающие уровень свободы в сети. Символом Всемирного дня против киберцензуры стала компьютерная мышь, разрывающая цепь.

* Всемирный день почки

Ежегодно во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Дата появилась в 2006 году по предложению Международного общества нефрологов и ряда фондов, чтобы привлечь внимание общества к росту числа заболеваний почек. По оценкам экспертов, хроническая болезнь почек (ХБП) затрагивает более 850 миллионов человек во всем мире.

Почки выполняют жизненно важную функцию фильтрации крови, выводя шлаки и излишки солей. Нарушение их работы ведет к интоксикации организма, повышает риск смерти при сердечно-сосудистых болезнях, диабете и других патологиях. Медики напоминают о ранних симптомах неблагополучия: отеки, изменение цвета кожи, скачки давления, боли в пояснице.

* Всемирный день ананаса

Дата празднования Всемирного дня ананаса связана с двумя событиями: во-первых, именно в этот день в 1970 году на Гавайях был выведен знаменитый сорт Den Monte Gold, который считается одним из самых вкусных. Во-вторых, март — оптимальное время для сбора урожая: созревшие в этом месяце ананасы наиболее сочные и сладкие.

Хотя сейчас главные поставщики ананасов — Индонезия, Филиппины и Коста-Рика, родиной фрукта считается Бразилия. Оттуда ананасы распространились по всему миру и завоевали популярность. Ананас богат витаминами, минералами и клетчаткой. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон он нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это диетический продукт, который часто включают в рацион люди, стремящиеся снизить вес.

Какие праздники отмечаются 12 марта в других странах

* День посадки деревьев — Китай. Дата приурочена ко дню смерти революционера Сунь Ятсена, который активно выступал за восстановление лесов. Праздник стал официальным в 1981 году. В этот день каждому гражданину Китая от 11 до 60 лет предписано высадить от трех до пяти деревьев. В акции ежегодно участвуют около 500 млн человек.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

* День Альфреда Хичкока — США. Режиссера Альфреда Хичкока называют отцом психологического триллера. Его легендарные работы — «Психо», «Окно во двор», «Птицы» — до сих пор считаются непревзойденными образцами жанра. В этот день поклонники творчества мастера пересматривают его фильмы, киноклубы устраивают дискуссии, а соцсети наполняются кадрами из любимых сцен.

FilmStills.net/Global Look Press

* Омидзутори мацури — Япония. Это древняя буддийская церемония называется «праздником доставания воды из колодца». Она ежегодно проходит в храме Тодай-дзи в городе Наре. Главное действо происходит в ночь на 12 марта. Монахи с огромными пылающими факелами направляются к колодцу Вакаса. Они черпают священную воду и подносят ее богине милосердия Каннон, а затем раздают верующим. Огненное шествие — зрелищный ритуал, который привлекает тысячи зрителей.

* Ацтекский Новый год — Мексика. Ацтекский Новый год отмечают представители народности науа в Мексике. На рассвете они зажигают факелы и исполняют церемониальные танцы в ярких костюмах с перьями под бой барабанов. Кульминация — сжигание флага старого года и поднятие нового. Главные торжества проходят в Уаучинанго и Мехико.

Религиозные праздники 12 марта

* День памяти преподобного Прокопия Дeкaпoлитa

Преподобный Прокопий жил в VIII веке, во времена иконоборчества, когда византийский император Лев III запретил поклоняться иконам и приказал убрать их из храмов. Это раскололо общество: одни поддержали императора, другие — как Прокопий — остались верны традиции.

Когда начались гонения, Прокопия арестовали, пытали и бросили в тюрьму. Но он не отрекся от своих убеждений и после освобождения продолжил защищать иконы. В 787 году VII Вселенский собор осудил иконоборчество и восстановил почитание икон.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

12 марта Православная церковь также чтит память: • преподобного Тита, пресвитера Печерского;

• преподобного Фaлaлeя Cиpийcкoгo;

• преподобного Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах;

• священномученика Сергия Увицкого, пресвитера;

• священномученика Петра Успенского, пресвитера, мученика Михаила Маркова. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святую (Фину) Серафину;

• Максимилиана Тебесского;

• Папу Римского Григория I;

• Феофана Исповедника.

Народные праздники и приметы 12 марта

* Прокоп Перезимний, Дорогорушитель

На Руси день памяти преподобного Прокопия получил название Прокоп Перезимний, или Дорогорушитель. Считалось, что в этот день зима окончательно уходит, снег тает, и дороги превращаются в месиво. В народе говорили: «Прокоп дорогу разрушил». Отправляясь в дальний путь, люди выходили проверить, не увязнут ли сани.

Считалось, что сегодня лучше вообще никуда не выезжать, а то нечистая сила может навредить. А если поездка неизбежна, то в дороге нельзя петь, свистеть, кричать, спать и справлять нужду. Особенно строго это правило соблюдали в лесу, где нечисть проявляет активность.

* Приметы

Южный ветер — к ранней весне и потеплению.

Северный ветер — зима затянется, возможны поздние морозы.

Облака низко плывут — к затяжным дождям и промозглой весне.

Снег рыхлый — скоро потеплеет, а если плотный и звонкий — морозы еще задержатся.

Сороки и вороны роются в проталинах — через несколько дней установится стабильное тепло.

Если к вечеру звезды мерцают особенно ярко — грядет переменчивая погода с резкими перепадами температуры.

Какие исторические события произошли 12 марта

* 1229 год — армия крестоносцев заняла Иерусалим во время Шестого крестового похода, что стало важной вехой в борьбе за контроль над Святой землей.

* 1365 год — основан Венский университет, одно из старейших высших учебных заведений Европы.

* 1519 год — Эрнан Кортес высадился в Мексике, положив начало испанскому завоеванию Ацтекской империи.

* 1770 год — в Санкт-Петербурге основали Английское собрание (Английский клуб) — одно из первых светских клубных объединений России, ставшее местом встреч аристократии и интеллигенции.

* 1798 год — император Павел I разрешил рукополагать священников для старообрядцев и строить старообрядческие храмы.

* 1832 год — в балете впервые использовали костюм «пачка», который впоследствии стал неотъемлемой частью классического танца.

* 1912 год — в США основано движение «The Girl Guides», которое впоследствии было названо скаутским.

* 1917 год — во время Февральской революции в России сформировали Временный комитет Государственной думы, который сыграл ключевую роль в падении монархии.

* 1930 год — начался «Соляной поход» в Индии, организованный Махатмой Ганди как ненасильственный протест против британской монополии на соль.

* 1940 год — закончилась Советско-финская война, по итогам которой СССР получил Выборг и Западную Карелию.

* 1947 год — президент США Гарри Трумэн представил «доктрину сдерживания СССР», что ознаменовало начало Холодной войны.

* 1974 год — советская станция «Марс-6» совершила посадку на поверхность Марса, впервые передав данные об атмосфере планеты.

* 2011 год — на японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв, вызванный землетрясением, что обернулось крупнейшей ядерной катастрофой XXI века.

Дни рождения и юбилеи 12 марта

* В 1613 году родился Андре Ленотр — французский архитектор и ландшафтный дизайнер, создавший знаменитые сады Версаля.

* В 1737 году родился Василий Баженов — русский архитектор, один из основателей русского классицизма.

* В 1831 году родился Клемент Студебекер — американский промышленник, основатель фирмы «Studebaker Corporation».

* В 1832 году родился Чарльз Бойкотт — британский управляющий, чья фамилия стала нарицательной и породила термин «бойкот».

* В 1844 году родился Петр Фрезе — один из конструкторов первого русского автомобиля.

* В 1863 году родился Владимир Вернадский — русский советский ученый, академик, создатель учения о биосфере и ноосфере.

* В 1925 году родился Гарри Гаррисон — американский писатель-фантаст, автор серии книг о Стальной Крысе.

* В 1937 году родился Зураб Соткилава — певец, лирико-драматический тенор, народный артист СССР и Грузинской ССР.

* В 1940 году родился Григорий Горин — советский и российский писатель, драматург.

Кто отмечает дни рождения

* 85 лет исполняется Андрею Смирнову — советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу, народному артисту РФ.

* 80 лет исполняется Лайзе Миннелли — американской актрисе, певице, лауреату премии «Оскар», звезде мюзикла «Кабаре».

* 73 года исполняется Ирине Понаровской — советской и российской джазовой и эстрадной певице, актрисе кино.

* 70 лет исполняется Стиву Харрису — британскому музыканту, основателю и бас-гитаристу легендарной группы Iron Maiden.

* 65 лет исполняется Сергею Селину — советскому и российскому актеру театра и кино.

* 54 года исполняется Егору Дружинину — российскому актеру, режиссеру, хореографу и телеведущему.

* 45 лет исполняется Алексею Чумакову — российскому певцу, музыканту и телеведущему.

* 41 год исполняется Полю Ван Аверу (Stromae) — бельгийскому музыканту, автору хитов Alors on danse и Papaoutai.

* 39 лет исполняется Вадиму Шипачеву — российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону (2018) и чемпиону мира (2014).

* 34 года исполняется Артемию Белякову — артисту балета, премьеру Большого театра, балетмейстеру.