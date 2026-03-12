12 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 12 марта
* День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России
Свой профессиональный праздник отмечают люди, чья служба связана с обеспечением правопорядка в местах лишения свободы и исправлением осужденных. История уголовно-исполнительной системы насчитывает не одно столетие: ее становление началось еще в XVI веке, когда осужденных стали отправлять в тюрьмы и на каторги в Сибирь. В советский период возникла централизованная структура лагерей и колоний, а с 1990-х годов начался этап реформ, направленных на гуманизацию системы и создание условий для социализации бывших заключенных.
Сегодня отличившихся сотрудников отмечают ведомственными наградами и благодарностями. Неизменной традицией остаются мероприятия в память о коллегах, погибших при исполнении служебных обязанностей.
* Всемирный день против киберцензуры
Всемирный день против киберцензуры учрежден в 2008 году по инициативе международных организаций. Проблема свободы информации в интернете остается одной из самых противоречивых в современном обществе. В этот день проходят дискуссии о разумных пределах регулирования интернет-пространства, обсуждаются методы обхода цензуры, а правозащитные организации обнародуют доклады, оценивающие уровень свободы в сети. Символом Всемирного дня против киберцензуры стала компьютерная мышь, разрывающая цепь.
* Всемирный день почки
Ежегодно во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Дата появилась в 2006 году по предложению Международного общества нефрологов и ряда фондов, чтобы привлечь внимание общества к росту числа заболеваний почек. По оценкам экспертов, хроническая болезнь почек (ХБП) затрагивает более 850 миллионов человек во всем мире.
Почки выполняют жизненно важную функцию фильтрации крови, выводя шлаки и излишки солей. Нарушение их работы ведет к интоксикации организма, повышает риск смерти при сердечно-сосудистых болезнях, диабете и других патологиях. Медики напоминают о ранних симптомах неблагополучия: отеки, изменение цвета кожи, скачки давления, боли в пояснице.
* Всемирный день ананаса
Дата празднования Всемирного дня ананаса связана с двумя событиями: во-первых, именно в этот день в 1970 году на Гавайях был выведен знаменитый сорт Den Monte Gold, который считается одним из самых вкусных. Во-вторых, март — оптимальное время для сбора урожая: созревшие в этом месяце ананасы наиболее сочные и сладкие.
Хотя сейчас главные поставщики ананасов — Индонезия, Филиппины и Коста-Рика, родиной фрукта считается Бразилия. Оттуда ананасы распространились по всему миру и завоевали популярность. Ананас богат витаминами, минералами и клетчаткой. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон он нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это диетический продукт, который часто включают в рацион люди, стремящиеся снизить вес.
Какие праздники отмечаются 12 марта в других странах
* День посадки деревьев — Китай. Дата приурочена ко дню смерти революционера Сунь Ятсена, который активно выступал за восстановление лесов. Праздник стал официальным в 1981 году. В этот день каждому гражданину Китая от 11 до 60 лет предписано высадить от трех до пяти деревьев. В акции ежегодно участвуют около 500 млн человек.
* День Альфреда Хичкока — США. Режиссера Альфреда Хичкока называют отцом психологического триллера. Его легендарные работы — «Психо», «Окно во двор», «Птицы» — до сих пор считаются непревзойденными образцами жанра. В этот день поклонники творчества мастера пересматривают его фильмы, киноклубы устраивают дискуссии, а соцсети наполняются кадрами из любимых сцен.
* Омидзутори мацури — Япония. Это древняя буддийская церемония называется «праздником доставания воды из колодца». Она ежегодно проходит в храме Тодай-дзи в городе Наре. Главное действо происходит в ночь на 12 марта. Монахи с огромными пылающими факелами направляются к колодцу Вакаса. Они черпают священную воду и подносят ее богине милосердия Каннон, а затем раздают верующим. Огненное шествие — зрелищный ритуал, который привлекает тысячи зрителей.
* Ацтекский Новый год — Мексика. Ацтекский Новый год отмечают представители народности науа в Мексике. На рассвете они зажигают факелы и исполняют церемониальные танцы в ярких костюмах с перьями под бой барабанов. Кульминация — сжигание флага старого года и поднятие нового. Главные торжества проходят в Уаучинанго и Мехико.
Религиозные праздники 12 марта
* День памяти преподобного Прокопия Дeкaпoлитa
Преподобный Прокопий жил в VIII веке, во времена иконоборчества, когда византийский император Лев III запретил поклоняться иконам и приказал убрать их из храмов. Это раскололо общество: одни поддержали императора, другие — как Прокопий — остались верны традиции.
Когда начались гонения, Прокопия арестовали, пытали и бросили в тюрьму. Но он не отрекся от своих убеждений и после освобождения продолжил защищать иконы. В 787 году VII Вселенский собор осудил иконоборчество и восстановил почитание икон.
• преподобного Тита, пресвитера Печерского;
• преподобного Фaлaлeя Cиpийcкoгo;
• преподобного Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах;
• священномученика Сергия Увицкого, пресвитера;
• священномученика Петра Успенского, пресвитера, мученика Михаила Маркова.
Католическая церковь в этот день вспоминает:
• святую (Фину) Серафину;
• Максимилиана Тебесского;
• Папу Римского Григория I;
• Феофана Исповедника.
Народные праздники и приметы 12 марта
* Прокоп Перезимний, Дорогорушитель
На Руси день памяти преподобного Прокопия получил название Прокоп Перезимний, или Дорогорушитель. Считалось, что в этот день зима окончательно уходит, снег тает, и дороги превращаются в месиво. В народе говорили: «Прокоп дорогу разрушил». Отправляясь в дальний путь, люди выходили проверить, не увязнут ли сани.
Считалось, что сегодня лучше вообще никуда не выезжать, а то нечистая сила может навредить. А если поездка неизбежна, то в дороге нельзя петь, свистеть, кричать, спать и справлять нужду. Особенно строго это правило соблюдали в лесу, где нечисть проявляет активность.
* Приметы
Южный ветер — к ранней весне и потеплению.
Северный ветер — зима затянется, возможны поздние морозы.
Облака низко плывут — к затяжным дождям и промозглой весне.
Снег рыхлый — скоро потеплеет, а если плотный и звонкий — морозы еще задержатся.
Сороки и вороны роются в проталинах — через несколько дней установится стабильное тепло.
Если к вечеру звезды мерцают особенно ярко — грядет переменчивая погода с резкими перепадами температуры.
Какие исторические события произошли 12 марта
* 1229 год — армия крестоносцев заняла Иерусалим во время Шестого крестового похода, что стало важной вехой в борьбе за контроль над Святой землей.
* 1365 год — основан Венский университет, одно из старейших высших учебных заведений Европы.
* 1519 год — Эрнан Кортес высадился в Мексике, положив начало испанскому завоеванию Ацтекской империи.
* 1770 год — в Санкт-Петербурге основали Английское собрание (Английский клуб) — одно из первых светских клубных объединений России, ставшее местом встреч аристократии и интеллигенции.
* 1798 год — император Павел I разрешил рукополагать священников для старообрядцев и строить старообрядческие храмы.
* 1832 год — в балете впервые использовали костюм «пачка», который впоследствии стал неотъемлемой частью классического танца.
* 1912 год — в США основано движение «The Girl Guides», которое впоследствии было названо скаутским.
* 1917 год — во время Февральской революции в России сформировали Временный комитет Государственной думы, который сыграл ключевую роль в падении монархии.
* 1930 год — начался «Соляной поход» в Индии, организованный Махатмой Ганди как ненасильственный протест против британской монополии на соль.
* 1940 год — закончилась Советско-финская война, по итогам которой СССР получил Выборг и Западную Карелию.
* 1947 год — президент США Гарри Трумэн представил «доктрину сдерживания СССР», что ознаменовало начало Холодной войны.
* 1974 год — советская станция «Марс-6» совершила посадку на поверхность Марса, впервые передав данные об атмосфере планеты.
* 2011 год — на японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв, вызванный землетрясением, что обернулось крупнейшей ядерной катастрофой XXI века.
Дни рождения и юбилеи 12 марта
* В 1613 году родился Андре Ленотр — французский архитектор и ландшафтный дизайнер, создавший знаменитые сады Версаля.
* В 1737 году родился Василий Баженов — русский архитектор, один из основателей русского классицизма.
* В 1831 году родился Клемент Студебекер — американский промышленник, основатель фирмы «Studebaker Corporation».
* В 1832 году родился Чарльз Бойкотт — британский управляющий, чья фамилия стала нарицательной и породила термин «бойкот».
* В 1844 году родился Петр Фрезе — один из конструкторов первого русского автомобиля.
* В 1863 году родился Владимир Вернадский — русский советский ученый, академик, создатель учения о биосфере и ноосфере.
* В 1925 году родился Гарри Гаррисон — американский писатель-фантаст, автор серии книг о Стальной Крысе.
* В 1937 году родился Зураб Соткилава — певец, лирико-драматический тенор, народный артист СССР и Грузинской ССР.
* В 1940 году родился Григорий Горин — советский и российский писатель, драматург.
Кто отмечает дни рождения
* 85 лет исполняется Андрею Смирнову — советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу, народному артисту РФ.
* 80 лет исполняется Лайзе Миннелли — американской актрисе, певице, лауреату премии «Оскар», звезде мюзикла «Кабаре».
* 73 года исполняется Ирине Понаровской — советской и российской джазовой и эстрадной певице, актрисе кино.
* 70 лет исполняется Стиву Харрису — британскому музыканту, основателю и бас-гитаристу легендарной группы Iron Maiden.
* 65 лет исполняется Сергею Селину — советскому и российскому актеру театра и кино.
* 54 года исполняется Егору Дружинину — российскому актеру, режиссеру, хореографу и телеведущему.
* 45 лет исполняется Алексею Чумакову — российскому певцу, музыканту и телеведущему.
* 41 год исполняется Полю Ван Аверу (Stromae) — бельгийскому музыканту, автору хитов Alors on danse и Papaoutai.
* 39 лет исполняется Вадиму Шипачеву — российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону (2018) и чемпиону мира (2014).
* 34 года исполняется Артемию Белякову — артисту балета, премьеру Большого театра, балетмейстеру.