Почему мокрые ноги приводят к простуде, рассказал врач

Мокрые ноги в сочетании с холодом и сквозняком вызывают переохлаждение организма, что может подавить иммунитет и спровоцировать простуду, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт медицинской сети клиник и офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Непосредственной причиной простудного заболевания мокрые ноги являться никак не могут. Что такое простуда? Это респираторная инфекция, вызванное соответствующими возбудителями – вирусами или бактериями. Таким образом, для развития болезни необходим контакт с возбудителем, а не просто промокшие ноги. Тем не менее, результатом мокрых ног может стать переохлаждение. Именно переохлаждение способно подавлять иммунитет и повышать вероятность инфицирования при контакте с различными патогенными возбудителями», — объяснил специалист.

Кроме того, человек является носителем условно-патогенных микроорганизмов, которые при благоприятных условиях не проявляют патогенных свойств и не вызывают болезней. Однако в результате сниженных защитных ресурсов организма они могут активизироваться и вызвать заболевание.

«Также вероятность заболеть выше в группах риска, прежде всего у пожилых людей с сопутствующими хроническими заболеваниями органов дыхания, мочевой системы, сахарным диабетом. Так что мокрые ноги не являются непосредственной причиной простудных заболеваний, но среди многих факторов, приводящих к простуде, их роль отнюдь не последняя. Чтобы избежать возможных неприятностей следует одеваться по сезону, носить максимально непромокаемую обувь и носки из натуральных материалов, впитывающие влагу», — заключил доктор.

