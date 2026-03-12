Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Минэнерго: США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Gregory Bull/AP

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса, который является крупнейшим в мире. Об этом сообщило минэнерго США на странице в соцсети Х.

«Президент... уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва», — приводит ведомство слова американского министра энергетики Криса Райта.

Это составляет более 40% от текущего объема стратегического резерва страны. Ожидается, что поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.

В течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, добавил глава минэнерго США.

Эта мера является одной из крупнейших в истории США и направлена на стабилизацию мирового энергетического рынка и сдерживание инфляции внутри страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

11 марта агентство Associated Press сообщило, что Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников.

Ранее заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!