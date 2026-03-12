США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса, который является крупнейшим в мире. Об этом сообщило минэнерго США на странице в соцсети Х.

«Президент... уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва», — приводит ведомство слова американского министра энергетики Криса Райта.

Это составляет более 40% от текущего объема стратегического резерва страны. Ожидается, что поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.

В течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, добавил глава минэнерго США.

Эта мера является одной из крупнейших в истории США и направлена на стабилизацию мирового энергетического рынка и сдерживание инфляции внутри страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

11 марта агентство Associated Press сообщило, что Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников.

Ранее заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака.