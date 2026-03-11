Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его семья получила угрозы от украинцев. Он уже позвонил дочерям и призвал их беречь себя. Перед этим бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко призвал венгерского премьер-министра «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». По его словам, Орбану «не спрятаться», поскольку СБУ знает, где он живет и ночует.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах в адрес его семьи со стороны Украины.

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — сообщил он в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбан позвонил дочерям и призвал их беречь себя и не бояться угроз. Он обратил внимание, что именно в такие моменты «семья сплачивается».

«Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно <...>, но мы найдем, как к этому приспособиться», — подчеркнул премьер.

В семье Орбана четыре дочери (Рахель, Шара, Роза и Флора), сын (Гашпар), а также шестеро внуков.

Перед этим политик в социальной сети Х в очередной раз высказал свою антиукраинскую позицию. Он заверил, что Венгрия не будет «отправлять солдат, оружие или деньги на войну, которая не является нашей». «Мы не отступим», — добавил он.

11 марта бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко в интервью украинскому телеканалу «Прямой» призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». По его мнению, венгерскому политику «не спрятаться» и «не уйти от кармы».

«Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее», — сказал он.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ. По его словам, адрес венгерского премьер-министра могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Орбан ответил, что угроза «не сработает», и призвал не шантажировать венгров.

Кроме того, в тот же день в Венгрии задержали две украинские инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. Будапешт утверждает, что среди инкассаторов находился бывший генерал украинской спецслужбы. Орбан предупредил, что изъятые деньги и ценности не вернут, пока не завершится расследование.

Острый конфликт между политиками произошел после остановки прокачки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января. Прекращение транзита затронуло и Словакию. Будапешт заявил о технической исправности магистрали и обвинил Украину в ее преднамеренной блокировке по политическим мотивам.

Венгерская сторона в ответ заблокировала экспорт дизеля на украинский рынок и наложила вето на выделение Евросоюзом €90 млрд в качестве военной помощи Киеву.

Бездействие ЕС

Тем временем Евросоюз на фоне угроз Киева в адрес Орбана продолжает бездействовать, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture.

«Где же решительное осуждение со стороны европейских лидеров, таких как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или представитель по иностранным делам Кая Каллас? <…> В Брюсселе, похоже, больше озабочены тем, что выходки их избалованной и коррумпированной марионетки в Киеве станут для них публичным позором», — написал Каннингем.

Политолог считает, что угрозы, озвученные «комиком, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента», замалчиваются только из-за чувства стыда , а не потому, что они являются серьезным нарушением международного права.

И все же Еврокомиссия отреагировала на резкое заявление Зеленского. Ее представитель Олаф Гилл призвал стороны «успокоиться» и «сбавить тон».

«Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — цитирует его ТАСС.