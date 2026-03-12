Трамп попросил включить Ave Maria, когда женщине поплохело во время его речи на митинге

В Кентукки женщина упала в обморок во время речи Трампа на митинге

Во время митинга в американском штате Кентукки женщина, стоявшая за спиной президента США Дональда Трампа, потеряла сознание, пишет The Daily Beast.

Издание уточняет, что участнице мероприятия Республиканской партии стало плохо, когда с момента начала выступления политика не прошло даже 30 минут. Женщина побледнела, оперлась на ограждение, а потом упала. В это время Трамп начал критиковать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

В статье отмечается, что люди стали звать на помощь, тогда президент поинтересовался, есть ли среди присутствующих врач. Затем он призвал медиков не торопиться. Когда женщине начали оказывать первую помощь, президент США предложил собравшимся послушать композицию Ave Maria в исполнении оперного певца Лучано Паваротти.

В прошлом августе во время саммита президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске переводчики, охранники и другие члены делегаций напряженно работали в течение многих часов без перерыва. Тогда появилось видео, на котором коллеги под руки выносят одного из охранников американского лидера из зала, где проходила пресс-конференция глав государств. В это время его коллеги повторяют: «Все хорошо». Мужчина упал в обморок.

Ранее участник встречи с Трампом по здравоохранению упал в обморок в Овальном кабинете.