В России предложили вместо удаления кист яичников алкоголизировать их

Ученые Сеченовского Университета установили, что единственный способ избавить женщину от крупных эндометриом (кист, появившихся из-за запущенного эндометриоза) в обоих яичниках и сохранить при этом нетронутым весь запас яйцеклеток — это провести этанольную склеротерапию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Эндометриома — это доброкачественная опухоль яичников. Она возникает из-за запущенного эндометриоза, когда клетки внутреннего слоя матки (эндометрия) разрастаются в яичниках, где им не место. Поскольку клетки чувствительны к гормонам, во время каждой менструации они продолжают выделять кровь. Но она не может выйти наружу и накапливается внутри, образуя кисту.

Несмотря на то, что эндометриома – это не рак, она может вызвать массу проблем: сильные боли внизу живота, обильные и длительные месячные и даже бесплодие – киста оказывает токсическое действие на хранящиеся в яичниках яйцеклетки.

Удалить новообразование тоже непросто – даже щадящие виды операций снижают шансы забеременеть.

«Неважно, чем воздействуют на кисту – лазером, скальпелем или аргоном, – удалить ее, не повредив яичник, крайне сложно из-за того, как она устроена. В обычной кисте есть собственная капсула, которую легко удалить, а стенка эндометриомы не имеет собственной оболочки – она формируется из ткани самого яичника, в которой заложены яйцеклетки», — пояснила директор Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Сеченовского Университета Раиса Чилова.

Вместо классического удаления кисты ученые предлагают проводить этанольную склеротерапию или «алкоголизацию» подобных кист, которая сводит к нулю риски повреждения окружающих тканей. Гинекологи «подсмотрели» методику у эндокринологов – изначально ее применяли, чтобы убрать или уменьшить в размерах узлы щитовидной железы.

В кисту вводят 96-% раствор спирта с помощью тонкой иглы под контролем УЗИ. Через 20 минут этанол удаляют – за это время он успевает запустить процесс разрушения кисты. Уже через несколько часов пациентку выписывают, назначив гормональную терапию, чтобы избежать рецидива. Со временем эндометриома исчезает или сильно уменьшается, что позволяет удалить ее с помощью еще одной склеротерапии или, в крайнем случае, операции.

«В любом случае последствия будут уже не такими серьезными, так как площадь воздействия уменьшится. Наш опыт показывает, что этанольная склеротерапия – это единственная возможность сохранить нетронутым овариальный резерв (запас яйцеклеток в яичниках, определяющий способность женщины к зачатию), когда у молодой женщины крупные кисты в обоих яичниках. Другие способы заметно снижают фертильность», – пояснила Чилова.

