В Rheinmetall заявили об остром дефиците боеприпасов в Европе

В Rheinmetall заявили о дефиците боеприпасов в Европе

В последние 30 лет Европа почти ничего не инвестировала в вооружения, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, портфель заказов Rheinmetall составляет чуть менее €70 млрд. Ожидается, что в конце года он увеличится до €140 млрд. Доставки запланированы на 2029 и 2030 годы.

«Больше всего проблем возникает с боеприпасами. Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае непредвиденных обстоятельств запасы будут израсходованы в течение нескольких дней», — заявил Паппергер.

Он отметил, что до 2022 года концерн выпускал около 70 тыс. артиллерийских боеприпасов ежегодно, а к 2030 году этот показатель увеличится до 1,5 млн.

«Это больше, чем производят США», — добавил глава компании.

По его словам, возник и большой спрос на бронетехнику. Она необходима НАТО для динамичного движения войск.

До этого топ-менеджер концерна Тим Вагнер сказал, что Rheinmetall планирует расширить производство морских беспилотных катеров. Компания рассчитывает постепенно довести их выпуск до 200 единиц в год.

Ранее в Германии сочли боевой лазер за €462 млн слишком дорогим для своего флота.