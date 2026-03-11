«Не располагаю информацией». Сурков отреагировал на слухи о своем отъезде из России

В Кремле прокомментировали слухи об отъезде Суркова из России

Экс-помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков «экстренно» уехал из России, утверждают некоторые Telegram-каналы. Однако в Кремле ответили, что не располагают такой информацией. По неподтвержденным данным, Суркову может грозить уголовная ответственность. Ожидается, что его могут объявить в федеральный и международный розыск. Сурков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Сведениями об отъезде Владислава Суркова из России не располагаем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — отметил он в беседе с RTVI.

По информации Telegram-канала «Дневник разведчика», Сурков «спешно» уехал за границу из-за риска уголовного преследования , поскольку силовым структурам якобы поручили проверить деятельность бывшего чиновника, связанную с курированием украинского направления и распределением бюджетных средств в период 2014–2020 годов.

«Дневник разведчика» допустил, что Сурков может находиться в одной из стран, которые не имеют прямого договора с Москвой об экстрадиции: в Объединенных Арабских Эмиратах или одном из латиноамериканских государств.

«В ближайшее время Сурков может быть объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск», — добавил Telegram-канал.

Военкор Юрий Котенок подтвердил, что бывший помощник президента «экстренно» покинул Россию.

Тем временем Сурков в ироничной форме отреагировал на слухи о своем отъезде .

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», — сказал он в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым.

В 2022 году бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждал, что Сурков находится под домашним арестом по делу о хищениях в Донбассе. Песков заявлял, что также не располагает такой информацией.

Чем известен Сурков?

Согласно официальной информации, Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области. В интервью немецкому изданию Der Spiegel Сурков заявлял, что первые пять лет жизни провел в Чечне, а его отец был чеченцем.

В 1981-м окончил среднюю школу в городе Скопине Рязанской области, в 1983–1985 годах служил в армии — в спецназе Главного разведывательного управления .

В конце 80-х Сурков пришел в бизнес: начинал как телохранитель и рекламщик у Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в банке «Менатеп», занимал руководящие посты в «Альфа-Банке» и на телеканале ОРТ. В конце 90-х окончил Международный университет, получил степень магистра экономических наук.

С 1999-го по 2011-й занимал должности помощника и замруководителя администрации президента России. Сурков считается архитектором концепции «суверенной демократии», согласно которой единственной политической силой в России является российский народ.

С 2011 по 2013 год занимал должность вице-премьера и курировал вопросы модернизации и инноваций, включая проект «Сколково».

В 2013-м получил должность помощника президента России. Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также украинское направление — занимался урегулированием конфликта в Донбассе и был ключевым переговорщиком по Минским соглашениям.

В 2019-м опубликовал статью «Долгое государство Путина», где ввел понятие «глубинного народа», который «всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия». Подчеркивал, что «общество доверяет только первому лицу».

В феврале 2020-го был освобожден от должности помощника главы государства. Сурков назвал это «чистой самоволкой».

Чем сейчас занимается Сурков?

После отставки Сурков выступает как политический эксперт и публицист. В статье «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года» он выразил мнение, что в ближайшие сто лет произойдет несколько войн за американское наследство, в том числе, возможно, и ядерная.

Незадолго до начала специальной военной операции на Украине Сурков опубликовал статью «Туманное будущее похабного мира», в которой обратил внимание на то, что Россия после распада СССР оказалась в границах Брестского мира 1918 года. Он спрогнозировал «много геополитики» — «практической», «прикладной» и «возможно, контактной», поскольку «немыслимо оставаться России в границах похабного мира».

В 2023 году правоохранительные органы организовали проверку статьи Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства. По информации ТАСС, заявление поступило в столичную полицию. Сурков рассуждал о сближении США, Европы и России, в результате которого последняя займет лидирующую позицию.

В 2025-м состоялась премьера французского фильма «Кремлевский волшебник». Суркова называли прототипом главного героя — политтехнолога Вадима Баранова, который помогает будущему президенту — Владимиру Путину.