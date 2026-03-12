Бастрыкин запросил доклад о нападении с битами на семью в Петропавловске-Камчатском

Бастрыкину представят доклад по обстоятельствам нападения на семью на Камчатке

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по обстоятельствам нападения на семью в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В ведомстве рассказали, что обнаружили в соцсетях информацию «о групповом нападении приезжих» на жителей Петропавловска-Камчатского.

Причиной конфликта стало парковочное место. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки. Пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся остановить драку. В СК также отметили, что один из нападавших «допустил публичные оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан».

По данному факту расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову инициировать вопрос о передаче дела в производство следственных органов СК России, а также дать правовую оценку высказываниям участников конфликта.

До этого в Воронеже 26-летнего мужчину задержали за жестокое избиение 37-летнего бывшего мужа своей супруги бейсбольной битой.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе проверят психику подростков, которые жестоко избили девушку-инвалида.