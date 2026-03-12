Минцифры поддержало идею разблокировки банковских карт через «Госуслуги»

Минцифры и ЦБ изучают идею разблокировки счетов и карт через «Госуслуги»

Минцифры России поддержало идею ввести возможность разблокировки банковских карт через портал «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Инициатива принадлежит депутатам фракции Госдумы «Новые люди».

«Минцифры России концептуально поддерживает предлагаемые меры и выражает признательность за данную инициативу», — говорится в ответе Шадаева на инициативу.

Он рассказал, что предложенные изменения прорабатываются министерством совместно с Банком России.

В Минцифры считают, что реализация этой инициативы будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан, добавил министр.

В 2026 году банки заметно ужесточили контроль за операциями клиентов. Если раньше банки в среднем блокировали около 330 тысяч переводов в месяц, то теперь число ограничений по картам и счетам физлиц выросло до 2–3 млн. Под ограничения попадают не только жертвы мошенников, но и добросовестные клиенты — особенно самозанятые, получающие переводы от компаний и ИП, рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Поштак.

Ранее эксперты предупредили о схемах мошенников на фоне нововведений Центробанка.