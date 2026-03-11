Хищение 1 млрд на дронах. Основателю Readovka предъявили обвинение

ТАСС: основатель Readovka не признал вину по делу о хищении более 1 млрд рублей

Основателю и бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении более миллиарда рублей у Минобороны России при исполнении госконтракта, связанного с поставками беспилотников. Сам Костылев вину не признал. О сути обвинений и деталях дела — в материале «Газеты.Ru».

Обвинение по делу о миллиардном контракте

ТАСС сообщил, что основателю и бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинение.

«Костылеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину в содеянном он не признал», — заявил собеседник агентства.

О том же рассказал источник РИА Новости. Тверской суд Москвы в конце февраля арестовал Костылева на два месяца. Тогда он проходил по делу в статусе подозреваемого.

Как следует из данных, озвученных следователем и прокурором в суде, Костылеву вменяют хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны России при исполнении государственного контракта, связанного с поставками беспилотников. Следствие утверждает, что речь идет о неисполнении обязательств по договорам.

Сам Костылев свою позицию по существу обвинений тогда не озвучил и просил суд не заключать его под стражу, ссылаясь на проблемы со здоровьем после ДТП в 2024 году. Летом 2025 года в холдинге сообщили, что Костылев покинул издание Readovka.

Арест и версия следствия

В конце февраля Тверской районный суд Москвы отправил основателя Readovka Алексея Костылева под стражу на два месяца — до 25 апреля.

Уголовное дело возбудили 25 сентября 2025 года в отношении неустановленного лица, однако позднее следствие сочло, что к преступлению причастен Костылев. При этом, по данным следствия, противоправную деятельность маскировали под законную предпринимательскую деятельность.

Во время заседания Костылев рассказал суду, что холост, но содержит двоих несовершеннолетних детей и работает ведущим на телеканале RT. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Михаил Кондратьев заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием и даже предлагал передать следователю загранпаспорт .

Сожительница Костылева также заявила, что готова принять его в своей квартире на время следствия. Защита представила суду справки о состоянии здоровья, согласно которым у него диагностированы тяжелый ушиб головного мозга, энцефалопатия и другие заболевания.

«Видно, что ему тяжело говорить и ходить», — отметил адвокат.

«Есть проблемы с координацией движений», — пожаловался Костылев.

Однако судья его прервала и сказала, что она «не доктор», и отказалась менять меру пресечения.

В самом издании Readovka заявили, что оказывают «максимальную помощь следственным органам». Там также подчеркнули, что «уголовное дело не связано с издательским бизнесом».

Алексей Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. В 2011 году он запустил проект Readovka как страницу во «ВКонтакте». Название было выбрано в честь Реадовского парка в Смоленске. Позднее появился одноименный сайт, а редакция начала активно освещать федеральную повестку и переехала в Москву.

В октябре 2024 года Костылев попал в серьезную аварию на квадроцикле в деревне Рухань Смоленской области. Около двух недель он находился в коме.

Версия бывших сотрудников

Некоторые бывшие сотрудники Readovka рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что Алексей Костылев мог стать жертвой предательства внутри редакции.

По их словам, в период, когда Костылев восстанавливался после тяжелой аварии, документы от его имени подписывали финансовый директор холдинга и другие заместители, которым он доверял. После смены руководства, отметили бывшие сотрудники, эти люди сохранили свои должности в редакции.

Они также добавили, что после аварии Костылева в конце 2024 года в холдинге возникли финансовые трудности. По словам бывших работников, некоторое время в редакции задерживали выплаты зарплаты.

«[Нам говорили], что надо потерпеть, когда все наладится», — подчеркнули они.

При этом, по их словам, тогда же руководство могло позволить себе крупные расходы. В частности, финансовый директор приобрела дорогой автомобиль, а после задержания Костылева отправилась на отдых в Африку.