«Натура и сущность киевского режима». ВСУ ударили по станциям «Газпрома» на Кубани

Украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае, сообщил «Газпром». Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Вооруженные силы Украины попытались ударить по компрессорным станциям (КС) «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае, сообщила компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», — говорится в сообщении.

КС «Русская» подверглась атаке 11 марта, а станции «Береговая» и «Казачья» днем ранее. Всего же объекты «Газпрома» на юге России с 24 февраля были атакованы 12 раз. Все удары отражены, добавила компания.

Минобороны РФ подтвердило попытку украинских войск вывести из строя компрессорные станции с помощью ударных беспилотников и тем самым сорвать поставки газа европейским потребителям.

Атака на инфраструктуру одной из самых мощных в мире станции «Русская» в Анапском районе, начальной точке поставок газа по «Турецкому потоку», длилась более пяти часов — с 23:47 мск 10 марта до 5:08 мск 11 марта. Российские зенитные ракетные войска сбили четыре БПЛА в воздушном пространстве, прилегающем к объекту, истребительная авиация перехватила еще два беспилотника. Расчеты мобильных огневых групп уничтожили два украинских БПЛА непосредственно над станцией в 4:04 мск и в 5:08 мск, еще один беспилотник сбили в 15:58 мск.

Одновременно с этим ВСУ запустили 14 БПЛА по станции «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. В результате слаженных действий расчетов российских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы объект не пострадал, добавило ведомство.

«Голубой поток» предназначен для прямых поставок российского природного газа исключительно в Турцию — через Черное море. «Турецкий поток» разделен на две нитки: первая снабжает газом турецких потребителей, а вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Реакция Кремля

Попытки Украины атаковать инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков безответственны и вызывают тревогу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная информация <…> Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе», — сказал он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что произошедшее «лишний раз подчеркивает, собственно, натуру и сущность киевского режима».

Москва неоднократно предупреждала Анкару о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море, отметил Песков. Он напомнил, что Путин 24 февраля говорил об имеющейся информации о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Примечательно, что ВСУ предприняли атаки на компрессорные станции после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы президент Турции подчеркнул, что «обеспечение прекращения огня, которое защитит энергетическую инфраструктуру и порты, может способствовать укреплению доверия между сторонами», пишет ТАСС.

«Непростая ситуация»

Украина будет продолжать атаки на газовую инфраструктуру России, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские власти намерены сорвать поставки газа в Венгрию.

«Атаки на объекты «Газпрома» говорят, что ВСУ вплотную взялись за то, о чем Путин говорил ранее — повреждение «Турецкого» и «Голубого» потоков. В частности, по этой же причине они уже сутки атакуют Сочи. Украина хочет остановить поставки газа в Венгрию», — сказал он в разговоре с News.ru.

Эксперт допустил, что в случае повреждения газопроводов может пострадать и Турция. «Ситуация непростая», — добавил Дандыкин.