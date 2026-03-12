Банки смогут проверять число карт у клиентов

Российские банки смогут проверять общее количество банковских карт, открытых клиентом в разных финансовых организациях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

В 2027 году в России должен заработать Единый реестр банковских карт. Как пояснили в ЦБ, он создается в рамках борьбы с дропперами.

С помощью этой системы банки смогут проверять, превышает ли клиент установленный лимит по количеству карт, и на основании этих данных принимать решение о выпуске новой карты или отказе в ее оформлении.

При этом информация, составляющая банковскую тайну, останется защищенной, заявили изданию в Центробанке. В частности, банк не сможет увидеть из реестра, сколько именно карт у клиента в других банках и в каких именно финансовых организациях они открыты.

5 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать норма, ограничивающая количество карт, которые можно оформить в одном банке. Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, добавила она.

Ранее планы ЦБ собрать данные банковских карт россиян в единый реестр назвали опасными.