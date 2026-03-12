Размер шрифта
Иран атаковал нефтяное месторождение в ОАЭ и базу США в Кувейте

КСИР заявил, что атаковал месторождение в Фуджайре и промзону в Шардже
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) нанес удары по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промышленной зоне в эмирате Шарджа. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление КСИР.

Кроме того, иранские военные атаковали американские объекты на военной базе в Кувейте.

В заявлении также говорится о «прямых попаданиях и разрушениях на указанных объектах в Персидском заливе».

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива, заявив, что Тегеран прекратит наносить удары по соседним государствам, если они, в свою очередь, не будут нападать на Иран.

После этого Иран продолжил удары. 10 марта КСИР сообщил о ракетном ударе по американской военной базе «Харир» в иракском Курдистане. Иранская армия также нанесла удар по авиабазе Айса в Бахрейне.

Ранее в Дубае иранский дрон врезался в небоскреб.

 
