Сколько океанов на Земле: их названия, особенности и роль в жизни планеты

Почему ученые спорят по поводу пятого океана и где он находится

Океаны покрывают большую часть поверхности Земли и играют ключевую роль в формировании климата, поддержании экосистем и развитии жизни на планете. При этом вопрос о том, сколько в мире океанов, до сих пор вызывает дискуссии среди географов. В учебниках и справочниках вы найдете ответ — четыре, однако сегодня все чаще говорят о пятом. Какие океаны существуют на Земле и в чем их особенности — в материале «Газеты.Ru».

Что такое океан

Океаны — крупнейшие водные объекты. Около 71% поверхности Земли покрыто водой, и около 96% этой воды сосредоточено именно в океанах.

По сути, океан — огромный водный бассейн, который отделен от других подобных бассейнов континентами или крупными географическими границами. Все океаны связаны между собой и образуют единую водную систему, но при этом имеют собственные географические, климатические и гидрологические особенности.

Главные характеристики океанов:

* огромная площадь;

* значительная глубина;

* наличие устойчивых систем течений.

Океанические воды отличаются высокой соленостью.

35 промилле средняя соленость океанической воды, иначе говоря -- 35 граммов соли на 1 литр

Также океаны имеют сложную вертикальную структуру, где температура, давление и освещенность резко меняются по мере увеличения глубины.

Чем океаны отличаются от морей? От морей океаны отличаются прежде всего масштабом и степенью изолированности. Море — это, как правило, часть океана, частично отделенная сушей, островами или подводными поднятиями. Оно обычно имеет меньшую площадь, меньшую глубину и более заметное влияние континентов на климат и водный режим. У морей свой собственный гидрологический режим (течения, соленость, температура), который отличается от режима открытой части океана. Кроме того, моря чаще располагаются вдоль берегов материков (окраинные моря) или могут глубоко вдаваться в сушу (внутренние моря). В отличие от них океаны формируют глобальные водные пространства, которые оказывают влияние на климат всей планеты.

Сколько океанов на Земле

Вопрос о том, сколько океанов на нашей планете, кажется простым лишь на первый взгляд. На практике он связан с разными научными подходами и географическими традициями.

На протяжении долгого времени в географии существовала классическая система. Она включает в себя четыре океана:

* Тихий,

* Атлантический,

* Индийский

* Северный Ледовитый.

Именно такая система используется в большинстве учебников, атласов и научных публикаций.

Однако в XX веке многие ученые, а также Международная гидрографическая организация (МГО), начали выделять еще один океан — Южный. Он омывает Антарктиду, и многие считали, что это продолжение Тихого, Атлантического и Индийского океанов. На протяжении десятилетий ученые обсуждали вопрос о пятом океане. В итоге специалисты пришли к выводу, что Южный океан отличается особой системой циркуляции вод, которая формирует самостоятельную океаническую область.

В 2000 году государства — члены МГО приняли решение выделять Южный океан как самостоятельный пятый океан. Его границы определили 60-й параллелью южной широты, но с этим согласны не все страны.

В 2021 году Национальное географическое общество США официально признало существование на планете пяти океанов.

В научной и образовательной практике многих стран сегодня все чаще используется система из пяти океанов.

Географ Ирина Соколовская рассказала «Газете.Ru», что неоднозначность в этом вопросе связана с критериями определения океана. Традиционно океаны выделялись по признаку изоляции материками. Так появилась классическая четверка: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Их границы в целом очевидны, пояснила эксперт.

«Однако с развитием океанографии мы стали больше понимать уникальность водных масс, циркуляции и экосистем. Южный океан — это не просто «воды вокруг Антарктиды». Это район, где холодные антарктические течения (самое мощное из них — Циркумполярное течение) создают уникальную природную среду, резко отличную от соседних частей Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Фактически, это экосистема, замкнутая сама на себя», — заключила географ.

Таким образом, отметила Соколовская, возникает конфликт между историко-географическим подходом : 4 океана, выделенные по морфологическому принципу — очертаниям материков, и океанологическим (научным) подходом : 5 океанов, где Южный выделен по гидрологическому, климатическому и экологическому принципам.

Если мы рассматриваем вопросы климатологии, экологии, биологии моря или навигации, то игнорировать существование Южного океана — большая ошибка, считает эксперт.

Для биолога, изучающего миграцию китов, для климатолога, моделирующего глобальные потоки тепла, для эколога, оценивающего популяцию криля, Южный океан является совершенно уникальным и самостоятельным объектом исследования. Ирина Соколовская Географ

По словам Ирины Соколовской, корректнее всего указывать на существование обеих точек зрения и понимать контекст. В современном научном дискурсе признание пяти океанов становится все более распространенным. В конечном счете, важно не число «четыре» или «пять», а понимание той уникальной роли, которую каждый из этих гигантских водоемов играет в системе нашей планеты.

Характеристики океанов

* Тихий океан

Тихий океан является крупнейшим на Земле. Его площадь составляет около 178 млн кв. км, что примерно равно трети поверхности планеты и значительно превышает площадь всех континентов вместе взятых. Он простирается между Азией и Австралией на западе и Америкой на востоке, охватывая огромные пространства.

Этот океан также считается самым глубоким. Именно здесь находится Марианская впадина (Бездна Челленджера) — самая глубокая точка мирового океана, где глубина превышает 11 тысяч метров. В этих экстремальных условиях существуют уникальные формы жизни, приспособленные к высокому давлению и полной темноте.

Кстати Свое название — Тихий — океан получил в 1520 году благодаря португальскому мореплавателю Фернану Магеллану. Совершая свое кругосветное путешествие под испанским флагом, он первым из европейцев пересек этот океан и за три с лишним месяца плавания не встретил ни одного шторма.

Тихий океан играет ключевую роль в формировании глобального климата. В его водах зарождаются крупные климатические явления, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья феномены колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которые способны влиять на погоду по всему миру — от Южной Америки до Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в Тихом океане сосредоточено огромное количество островов и архипелагов (от 20 до 30 тысяч). Многие из них имеют вулканическое происхождение и образуют так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — регион с высокой сейсмической и вулканической активностью.

* Атлантический океан

Атлантический океан — второй по величине. Его площадь — около 82–92 млн кв. км. Он расположен между Америкой на западе и Европой и Африкой на востоке. Благодаря своему географическому положению Атлантика играет важную роль в международной торговле и морских перевозках.

Кстати Атлантический океан назван в честь древнегреческого титана Атланта, держащего на плечах Землю. Впервые название использовал Геродот в V веке до н.э., назвав море за Гибралтарским проливом «Атлантис».

Этот океан известен мощной системой течений. Одним из самых известных является Гольфстрим — теплое течение, которое переносит огромное количество тепла из тропических широт к берегам Европы. Благодаря этому многие страны имеют мягкий климат, несмотря на свое северное положение.

Атлантический океан также отличается сложным рельефом дна. Через его центральную часть проходит Срединно-Атлантический хребет — гигантская подводная горная система, образованная на границе литосферных плит. Самая глубокая точка океана находится в желобе Пуэрто-Рико (до 8742 м).

Кроме того, Атлантика исторически сыграла важную роль в развитии человеческой цивилизации. Именно через этот океан проходили главные маршруты эпохи Великих географических открытий, которые связали Европу, Африку и Америку.

В Атлантике находится и Бермудский треугольник — зона, получившая широкую известность из-за множества легенд о загадочных исчезновениях кораблей и самолетов.

* Индийский океан

Индийский океан занимает третье место по площади среди океанов Земли — около 70 млн кв. км. Он расположен между Африкой, Азией, Австралией и Антарктидой, формируя огромный водный бассейн южного полушария.

Кстати Индийским океан издавна называли арабские мореплаватели (Бар-эль-Хинд), а в I веке нашей эры это название — Oceanus Indicus — закрепил в своих трудах римский историк Плиний Старший.

Индийский океан отличается сравнительно теплой водой. Значительная его часть находится в тропических широтах, поэтому температура поверхности воды здесь выше, чем в большинстве других океанов. Максимальная глубина — около 7258 м — зафиксирована в Зондском (Яванском) желобе.

Индийский океан тесно связан с климатическими процессами Южной и Юго-Восточной Азии. Именно здесь формируются муссонные ветры, которые определяют сезонные изменения климата и количество осадков в регионе.

Кроме того, Индийский океан имеет огромное экономическое значение. Через него проходят важнейшие морские торговые маршруты, соединяющие Европу, Ближний Восток, Африку и Азию.

* Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан — самый маленький (около 15 млн кв. км) и самый холодный океан Земли. Он расположен вокруг Северного полюса и почти полностью окружен Евразией и Северной Америкой.

Кстати Современное название океану дал Федор Литке в 1820-х годах. В своих отчетах об арктических экспедициях он соединил два бытовавших тогда варианта — «Северный океан» и «Ледовитое море» — в привычный нам «Северный Ледовитый океан» . Официальный статус название получило в СССР в 1935 году.

Большая часть его поверхности покрыта льдом, особенно в зимний период. Однако в последние десятилетия ученые наблюдают значительное сокращение площади арктических льдов, что связано с глобальным потеплением. Самая глубокая точка — 5527 м — находится в Гренландском море.

Несмотря на суровые условия, Северный Ледовитый океан является домом для многих уникальных видов животных. Здесь обитают моржи, белые медведи, тюлени и многочисленные виды рыб и морских птиц.

Кроме того, регион Арктики приобретает все большее значение с точки зрения международной политики и экономики. Речь идет о новых морских путях и доступе к природным ресурсам.

Южный океан

Южный океан окружает Антарктиду и является самым молодым океаном в современной классификации. Его воды объединяет мощное течение — Антарктическое циркумполярное течение (или Течение Западных Ветров), которое опоясывает весь континент. Площадь — около 20–21 млн кв. км, средняя глубина — около 3270 м.

Кстати Термин «Южный океан» впервые был выделен в 1650 году нидерландским ученым Бернхардом Варениусом. Он включал в себя не открытый пока европейцами Южный материк и все области выше Южного полярного круга. В русском языке океан вокруг Антарктиды называют Южным, потому что его акватория состоит из южных частей других океанов — Тихого, Атлантического и Индийского. В англо- и франкоязычных источниках Южный океан называют «Антарктическим».

Этот океан играет ключевую роль в глобальной циркуляции океанических вод. Он соединяет воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов и способствует обмену теплом и веществами между ними.

Южный океан отличается экстремальными природными условиями: сильными ветрами, высокими волнами и холодной водой. Тем не менее это важнейшая экосистема, где обитают киты, тюлени, пингвины и огромные колонии морских птиц.

Антарктические воды богаты крилем — мелкими ракообразными, которые являются основой пищевой цепи для многих видов морских животных. Южный океан — это место с самым чистым воздухом на Земле: ведь хозяйственная деятельность ни в нем, ни в Антарктиде не ведется.

Кстати С 1990-х годов Южный океан обозначается на картах и в атласах, изданных «Роскартографией». В частности, он присутствует в третьем издании фундаментального «Атласа мира». Сделано это по предложению специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Значение океанов для планеты

Океаны играют фундаментальную роль в формировании климата Земли. Они поглощают огромные объемы солнечного тепла и распределяют его по планете с помощью течений. Этот механизм помогает стабилизировать температуру и предотвращает резкие климатические колебания. Без океанических течений климат многих стран был бы значительно суровее: например, западная Европа обязана своим относительно мягким климатом теплому течению Гольфстрим.

Кроме того, океаны играют важнейшую роль в поддержании атмосферы Земли. Более 50% кислорода в атмосфере производится не лесами, как часто считают, а микроскопическими морскими организмами — фитопланктоном . В процессе фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, формируя основу морских экосистем и влияя на газовый баланс всей планеты. Океан также поглощает около 25% всех выбросов углекислого газа и улавливает до 90% избыточного тепла, вызванного деятельностью человека. Однако избыточное поглощение углекислого газа приводит к закислению океана, что представляет серьезную угрозу для морских организмов.

Экосистемы океанов отличаются огромным биоразнообразием. В коралловых рифах, глубоководных впадинах и прибрежных водах обитает бесчисленное количество видов животных и растений. Многие из них до сих пор остаются неизвестными науке.

Наконец, океаны играют ключевую роль в жизни человечества. Они обеспечивают миллионы людей пищей, служат транспортными путями, являются источником полезных ископаемых и важным объектом научных исследований. Поэтому сохранение океанов и их экосистем сегодня становится одной из важнейших задач мирового сообщества.