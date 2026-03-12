Россиянам рассказали, как поделить имущество в гражданском браке

Никаких гарантий в гражданском браке у мужчины и женщины нет. В случае расставания им лучше решать имущественные вопросы по договоренности, рассказал «Газете.Ru» директор юридического агентства Константина Рыбакова Константин Рыбаков.

По его словам, если пара не регистрирует свои отношения, на них действие Семейного кодекса не распространяется. Следовательно, никаких правовых гарантий у сожителей нет, подчеркнул юрист. В случае расставания они будут вынуждены решать все вопросы, связанные с разделом имущества, с оглядкой на гражданское законодательство, констатировал Рыбаков. Сожительство не предусматривает появления совместного имущества, сказал юрист. Исключением будут ситуации, когда материальный актив оформлен сразу на двоих человек, добавил Рыбаков. В большинстве случаев право собственности на имущество будет закреплено за тем гражданином, на кого оно зарегистрировано, уточнил юрист.

«Раздел имущества в гражданском браке возможен двумя способами — добровольно и через суд. Самый оптимальный вариант — попытаться договориться мирно. Фактический владелец (на которого зарегистрирован актив) вправе добровольно передать имущество любому человеку. Для этого ему необходимо заключить договор и заверить его у нотариуса. Если у гражданина имеется подтверждение финансовых затрат на покупку имущества, являющегося предметом спора, он может попробовать взыскать с партнера неосновательное обогащение», — отметил Рыбаков.

По его словам, впрочем, в современных реалиях сделать это практически невозможно: деньги и имущество не могут быть возвращены в качестве неосновательного обогащения в отсутствие обязательств. Если сожители тратят свои средства на покупку имущественного актива (не заключая письменный договор), они делают это добровольно, безвозмездно и без каких-либо обязательств, пояснил Рыбаков.

Поскольку сожительство не регулируется положениями семейного законодательства, в случае преждевременной гибели одного из партнеров второй сожитель не сможет претендовать на часть наследственной массы, предупредил Рыбаков. Исключение — если ранее было составлено завещание, добавил юрист. Если у пары есть общие дети, они смогут получить часть имущества, уточнил эксперт. По его словам, для этого потребуется установить факт родственных отношений с наследодателем.

