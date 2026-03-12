Названы способы снизить риски блокировки счета при переводах

С начала 2026 года банки заметно ужесточили контроль за операциями клиентов. Если раньше банки в среднем блокировали около 330 тысяч переводов в месяц, то в этом году число временных ограничений по картам и счетам физлиц выросло до 2–3 миллионов. Под ограничения попадают не только жертвы мошенников, но и добросовестные клиенты — особенно самозанятые, получающие переводы от компаний и ИП. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Поштак, юрист платформы «Консоль».

По его словам, чаще всего блокировки возможны по ФЗ-161. Этот закон направлен прежде всего на борьбу с мошенничеством — если операция кажется подозрительной, банк вправе приостановить ее на два дня или отказать в проведении. Иногда клиента дополнительно просят подтвердить, что он переводит деньги добровольно. С 2026 года перечень оснований для блокировки расширен до 12 пунктов.

«Банки продолжают учитывать как ранее действовавшие, так и новые признаки возможного мошенничества: перевод может быть приостановлен, если реквизиты получателя или устройство отправителя фигурируют в базах Банка России, если информация о получателе есть во внутренних списках банка либо в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Насторожить банк может и нетипичная для клиента операция — по сумме, времени или регулярности, а также сигналы от операторов связи о подозрительной активности (например, всплеск звонков и сообщений с незнакомых номеров незадолго до перевода)», — объяснил юрист.

Дополнительно учитываются технические аномалии при бесконтактных операциях через банкомат, если время обмена данными превышает нормативы «Национальной системы платежных карт», недавняя смена номера телефона в онлайн-банке или на портале госуслуг, признаки вредоносного ПО или изменения параметров устройства, попытка внести наличные с использованием цифровой карты после крупного трансграничного перевода, а также перевод новому получателю после предварительного перевода самому себе более 200 тысяч рублей через СБП. С марта 2026 года к основаниям добавляются и сведения о получателе из государственной системы противодействия IT-преступлениям.

Продолжает действовать и ФЗ-115, который направлен на борьбу с финансированием запрещенных организаций. Банк вправе заблокировать счет целиком и запросить документы по операциям, которые попадут под подозрение. Поводами для блокировки могут стать резкий рост оборотов, несоразмерный привычным доходам или регулярное снятие крупных сумм наличными, особенно сразу после зачисления. Регулярные однотипные поступления от физлиц (например, при сдаче жилья) без подтверждения уплаты налогов тоже могут стать причиной блокировки счетов.

«Для самозанятых есть дополнительный риск: если банк заподозрит заказчика в подмене трудовых отношений — например, при регулярных одинаковых выплатах нескольким исполнителям — счета компании могут заморозить. Тогда деньги временно «зависнут», даже если исполнитель действует законно», — сказал Поштак.

Чтобы снизить риски блокировок, нужно соблюдать несколько базовых правил: не использовать VPN и сомнительные устройства для входа в банковские приложения и не указывать точное назначение платежа.

«Также лучше не дробить и не «собирать» крупные суммы без необходимости, и всегда хранить договоры, акты и чеки, особенно при работе с компаниями. И конечно, своевременно платить налоги и фиксировать доходы, если вы самозанятый», — комментирует эксперт.

Первый шаг при блокировке — связаться с банком и уточнить основание.

«Кредитная организация обязана сообщить, по какому закону и по какой причине введены ограничения. Далее потребуется предоставить документы, подтверждающие законность операций: договоры, переписку, акты выполненных работ, чеки», — посоветовал специалист.

Если речь идет о сотрудничестве с заказчиком, который попал под проверку, важно оперативно отвечать на запросы налоговой. В случае включения в черный список регулятора имеет смысл обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом праве: процедура исключения сложная и требует точного соблюдения формальностей. Рост числа блокировок — оборотная сторона масштабной борьбы с кибермошенничеством. Банки действуют по принципу «лучше перепроверить», и в этой системе координат прозрачность операций становится не формальностью, а финансовой гигиеной, резюмировал юрист.

