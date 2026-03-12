Размер шрифта
Россиянам объяснили, что выгодно заказывать из Европы и США в 2026 году, а что — уже нет

Логист Глушенко: заказывать из-за границы обычные технику и одежду невыгодно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заказывать товары из-за границы для многих стало привычным делом: кто-то ищет редкую электронику, кто-то — необычную акустику или бренд, которого нет в российских магазинах. Но в 2026 году важно понимать: не все, что кажется дешевле «там», действительно выгодно после доставки. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель логистической компании Shopium Филипп Глушенко.

Эксперт перечислил категории товаров, которые по-прежнему выгодно заказывать из-за границы.

Первая — редкая и нишевая электроника.

«Если это не массовые бренды, а специализированные устройства, которые сложно найти в России, — заказ может быть оправдан. В таких категориях разница в цене все еще заметна», — объяснил он.

Вторая — премиальная аудиотехника.

«Особенно если модель официально не представлена в РФ или продается в ограниченном количестве. Например, акустическая система Kammichi Dragon в России стоила 650 тысяч рублей, а при заказе из США итоговая цена вышла примерно на 150 тысяч дешевле — даже с учетом дорогой доставки», — поделился эксперт.

Третья — эксклюзивные товары.

«Редкие модели обуви, лимитированные серии гаджетов, коллекционные вещи — если их просто нет в продаже внутри страны, заказ из-за рубежа остается единственным вариантом», — отметил Глушенко.

Главное правило простое: чем реже товар встречается в российских магазинах, тем выше шанс, что заказывать его выгодно.

Логист также поделился, какие товары чаще всего заказывать не имеет смысла.

Первая такая категория — массовая техника.

«Популярные смартфоны, пылесосы, бытовую электронику крупных брендов обычно проще и безопаснее купить в России. Конкуренция среди продавцов высокая, цены уже «поджаты», а экономия при заказе из-за рубежа часто исчезает из-за доставки и комиссии посредника», — заявил он.

Вторая — одежда и обувь из обычных коллекций.

«Рынок переполнен байерами и маркетплейсами. В итоге разница в цене минимальная, а ждать придется дольше», — констатировал Глушенко.

Третья — автозапчасти популярных марок.
«Здесь уже работают специализированные продавцы с налаженными поставками — частному заказчику сложно получить более выгодную цену», — поделился он.

По словам логиста, если раньше из Европы товар могли привезти за неделю, то сейчас стандарт — около 5–6 недель. Это нормально для нынешней логистики. Из США доставка чаще идет быстрее, но все зависит от маршрута и типа груза.
Поэтому если покупка срочная — лучше искать вариант в России.

Важно также помнить, что схемы с занижением стоимости «для таможни» работают все хуже — посылку могут задержать. Слишком дешевое предложение от незнакомого посредника — тоже повод насторожиться. Всегда считайте итоговую цену: товар + доставка + комиссия + возможные пошлины.

«В 2026 году сроки вряд ли сократятся, а доставка постепенно дорожает. Это значит, что импульсивные заказы «потому что дешевле на $100» чаще будут невыгодны. Зато если речь идет о дорогом, редком или по-настоящему уникальном товаре — заказ из Европы или США все еще может дать ощутимую экономию или просто возможность купить то, чего в России нет. Главный совет для обычного покупателя: за границей выгодно брать не все подряд, а то, что действительно сложно найти дома. Тогда ожидание и дополнительные расходы будут оправданы», — резюмировал Глушенко.

