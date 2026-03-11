СССР спас ленд-лиз? Сравниваем помощь США Красной армии с поставками Украине

11 марта 1941 года президент США Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который должен был позволить американцам ковать «арсенал демократии» для борьбы с Гитлером и милитаристской Японией. Изначально основным получателем помощи должна была стать Великобритания, но вскоре к этой программе подключили и СССР, который вел с Вермахтом грандиозную сухопутную битву. О том, сколь значительна была западная поддержка Красной армии и как те поставки соотносятся с современной помощью Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Успеть под Москву

Если говорить формально, то ленд-лизом считаются только американские поставки по соответствующему закону от 11 марта 1941 года. Однако чаще всего это слово используется как зонтичный термин для всей военной помощи со стороны западных союзников, поставленной в СССР во время Великой Отечественной войны.

Великобритания начала эти поставки раньше, чем США, еще летом 1941 года. В первые недели войны Красная армия потерпела серию тяжелых поражений и понесла катастрофические потери, особенно в технике. Одних танков до конца 1941 года было потеряно больше 20 тысяч, и восстановить этот арсенал быстро было невозможно из-за потери западных промышленных районов страны. Поэтому правительство Черчилля, осознавая, что в данный момент лишь СССР ведет масштабные сухопутные бои с Германией на европейском континенте, решило направить ему военную помощь.

Великобритания сама на тот момент вела тяжелую битву за Атлантику и сражалась с германо-итальянскими силами в Африке, живя впроголодь и не имея даже тени американских ресурсов. Поэтому любую помощь им приходилось отрывать от себя и посылать вчерашнему политическому противнику.

Через Норвежское море, за контроль над которым боролась Германия, в северные советские порты потянулись конвои с танками и самолетами и успели почти вовремя. К концу 1941 года, во времена решающей битвы за Москву, у Красной армии оставалось всего около 7–8 тысяч танков, из которых к средним и тяжелым относились лишь 1400. К этому моменту Британия успела поставить не так много — всего 466 машин, но среди них было 216 средних «Валентайнов» и 145 тяжелых «Матильд». Примерно столько же в тот период было поставлено самолетов: около 400 единиц, из которых до конца года вступили в строй 96, почти все — истребители Hawker Hurricane и американский P-40 Tomahawk.

Пехотный танк «Матильда» Анатолий Гаранин/РИА Новости

Вокруг этих ранних поставок что в отечественной, что в зарубежной исторической науке долгое время шла нездоровая дискуссия: спасли ли они Москву от захвата или Советский Союз справился бы и без них. По одним подсчетам, в отдельные периоды битвы британских танков на передовой было около 30–40%. С другой стороны, они были плохо адаптированы к русскому климату и нуждались в доработке, поэтому до фронта поначалу доехало не так много машин.

Дискуссия эта не имеет смысла сразу по нескольким причинам. Во-первых, война устроена слишком сложно и иногда исход сражения решает всего один имеющийся в наличии дополнительный полк из сотни. Более того, даже если техника прямо не принимала участие в бою, то не бесполезна она и в резерве: ее наличие часто играет определяющую роль при принятии решений командиром.

Во-вторых, если говорить о роли Великобритании в тех сражениях, то она ни в коей мере не сводится к поставкам техники. Британская авиация разбила немецкие ВВС в сражениях 1940 года, сковывала весь немецкий флот, на две головы превосходящий советский, а также оттягивала больше ста тысяч немецких солдат вместе с сотнями танков в Африку и на средиземноморский театр военных действий. Если бы в ноябре 1941 года у немцев появился дополнительный элитный корпус «Африка» в районе Зеленограда, он бы оказал куда большее влияние на ход боев, чем пара сотен «Матильд».

Река помощи

После вступления США в войну ручеек текущей в СССР помощи превратился в огромную реку. Соединенные Штаты обладали крупнейшим в мире производственным потенциалом и весь его бросили на дело борьбы с Германией и Японией.

Символами американского ленд-лиза стали грузовик «Студебеккер» и самолет «Аэрокобра», но на самом деле важнейшую роль в нем играли «невидимые», малозаметные вещи, которые невозможно поставить на постамент. Больше всего СССР отставал от Запада, включаю Германию, в радиотехнике — и по качеству, и по количеству. Без радио было невозможно координировать большие массы танков и самолетов, да и обычными пехотными дивизиями руководить можно было лишь по старинке.

Грузовик «Студебеккер» Павел Лисицын/РИА Новости

Всего США и Великобритания поставили в СССР более 35 тысяч радиостанций, 380 тысяч полевых телефонов, более миллиона километров телефонного кабеля. Благодаря этому к 1943 году ВВС смогли развернуть сеть наводчиков на передовой, что позволяло армии вызывать удары вовремя и прицельно, в разы повышая эффективность действий авиации. В том же году начали работать пять отдельных радиодивизионов (батальонов), которые перехватывали немецкие сообщения, расшифровывали их и ставили помехи. Без надежных переносных радиостанций не было бы возможным создание и советских пехотных штурмовых групп, сыгравших решающую роль во взятии немецких крепостей в 1944–1945 годах.

Бомбардировщик B-25 «Митчелл», представленный в Центральном музее Военно-воздушных сил в подмосковном Монино Кирилл Каллиников/РИА Новости

США поставили в СССР более 11 тысяч самолетов, из которых половина была истребителями «Аэрокобра» — они не очень нравились летчикам на родине, но были любимы советскими воздушными асами из-за отличной маневренности и мощного вооружения. Начиная со времен битвы под Сталинградом советским ВВС помогали средние бомбардировщики B-25 «Митчел» (всего поставлено 862 штуки), а легких бомбардировщиков-штурмовиков A-20 «Хэвок» СССР получил около 3400 единиц — то есть больше, чем сами ВС США. Великобритания поставила за время войны около 7000 самолетов, почти все — истребители. Их дополняли сотни наземных радаров, которые позволяли управлять воздушным боем и вовремя направлять истребители к немецким самолетам.

Истребитель «Аэрокобра» Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Отдельного упоминания заслуживает американский танк «Шерман» на советской службе. В отличие от других поставляемых в СССР западных танков, он был безусловно хорош, а концептуально и по боевым качествам примерно повторял Т-34. На фронте его любили за совершенную радиостанцию, прицельное оборудование и комфортные условия работы экипажа. «Шерманы» направляли на передовую, и прошли они от Курской дуги и форсирования Днепра до Крыма и боев в центральной Европе, включая штурм Берлина.

Танк М4 «Шерман» (Sherman) Павел Лисицын/РИА Новости

Но больше всего СССР нуждался не в танках и самолетах. На первом месте по запросам из Москвы находилось скорейшее открытие второго фронта в Европе, а сразу после — поставки всего необходимого для советской промышленности. По ленд-лизу было поставлено около половины советской взрывчатки, 80% меди, больше половины авиационного алюминия и авиатоплива. Из-за рубежа поступало около 40% шин, около 80% новых локомотивов, подвижного состава и рельсов. Важную роль играли поставки еды, и одна только американская тушенка составляла 17% произведенного в СССР мяса.

Без всего этого СССР все равно почти наверняка не был бы захвачен Вермахтом — но итоговая общая победа, даже при наличии второго фронта, далась бы советскому народу куда более кровавой ценой.

Исторический контекст

Для оценки масштаба и роли ленд-лиза его было бы хорошо с чем-нибудь сравнить. Долгие десятилетия сравнивать было не с чем, поскольку со Второй мировой человечество не вело аналогичных конфликтов высокой интенсивности. Но несколько лет назад такая аналогия появилась — это конфликт на Украине, где США и Запад оказывают ВСУ военную помощь.

Ее точный масштаб вскроется лишь спустя десятилетия, когда станут доступны архивные документы с обеих сторон. Однако приблизительный учет ведет, к примеру, западный портал Oryx, — по сути, просто компилируя новости о поставках из открытых источников, не учитывая секретную и непубличную информацию.

По этим данным, за время с начала конфликта западные страны поставили Украине примерно:

* 80 самолетов, из которых примерно половина — F-16;

* 70 вертолетов;

* 1000 танков, из которых пара-тройка сотен — западной конструкции;

* 1500 боевых машин пехоты и аналогичных бронемашин;

* 4000 БТР;

* 8500 бронеавтомобилей разных типов;

* 1200 буксируемых и самоходных гаубиц;

* 300 радаров;

* 500 инженерных машин;

* десятки батарей ПВО.

Этот список неполный и неокончательный, и, согласно данным Минобороны РФ, многие из показателей намного больше.

К тому же не все поставки можно выразить количественно — например, спутниковый интернет Starlink стал основной системой связи в ВСУ, сыграв роль не меньшую, чем западные радиостанции в 1942–1945 годах. Сравнение с ленд-лизом Второй мировой войны проводить трудно еще и потому, что СССР нуждался в первую очередь в промышленной помощи, а танки производил сам. Украину же превращать в индустриального гиганта никто не собирается.

Но проще всего сравнить масштабы помощи по вложенным деньгам. Под подсчетам катарского телеканала Al Jazeera, на конец лета 2025 года Украина получила военной помощи более чем на $174 млрд, из которых доля США — $75 млрд. Стоимость американских поставок в СССР в годы войны примерно равнялась $11,3 млрд, что с учетом инфляции составляет около $200 млрд сейчас. Необходимо учитывать, что стоимость западного оружия с тех пор сильно возросла и одна зенитная батарея может стоить более миллиарда долларов, а во время Второй мировой войны техника, напротив, производилась огромными сериями по малой цене.

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, что США не слишком ценят своего союзника и поставляют ему меньше помощи, чем СССР, хотя Советский Союз меньше в ней нуждался — ведь Украина целиком зависит от Запада. Во-вторых, хоть объемы этой помощи и меньше, чем во время ленд-лиза, они все равно весьма значительны, но не позволили Вооруженным силам Украины добиться почти никаких успехов. Видимо, с американской политикой что-то стало неладно за 80 лет, раз потраченные десятки миллиардов не идут впрок никому. Кроме, разумеется, военно-промышленного комплекса.