Свадьбы в России подорожают минимум на 20%

В 2026 году камерная свадьба на 20–30 человек обойдется молодоженам в России примерно в около 1,5 млн рублей. Это минимальная сумма для качественной организации свадьбы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Акалупин — предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy.

«В эту стоимость будут входить следующие позиции: площадка (аренда + депозит) для свадебного банкета, основные исполнители (ведущий, диджей, фотограф, опционально рилсмейкер или видеограф), свадебный торт, стилист для невесты, техническое оснащение мероприятия (световое и звуковое оборудование), декор всего мероприятия», — объяснил он.

По словам Акалупина, однозначно самой дорогой позицией в свадебной смете выступает площадка.

«Она может занимать до 50% всего бюджета на свадьбу, так как в стоимость площадки входит много составляющих — это аренда самого помещения для банкета, меню (либо заказ по меню, либо минимальный депозит), сервисный сбор за работу официантов на свадьбе, пробковый сбор. На втором месте будет декор мероприятия, так как ежегодно происходит рост цен на цветок, а также это связано с нехваткой кадров для монтажа», — поделился эксперт.

В целом, по мнению специалиста, рост цен на свадьбу можно оценить в среднем минимум на 20% по отношению к 2025 году.

«На это влияет рост цен на продукты, увеличение стоимости цветов, нехватка мужской рабочей силы (грузчики, монтажники) и изменение налогообложения в стране», — заявил он.

Чтобы сэкономить, сейчас молодожены в первую очередь отказываются от позиций, которые являются «дополнительными».

«Например, видеограф. Уходит тренд на длинные свадебные фильмы. От этой позиции либо отказываются целиком, либо заменяют на рилсмейкера. Также не все пары заказывают свадебный торт, так как к концу вечера гости уже сыты, а кто-то вовсе не ест сладкое. Еще один момент — реже заказывают лимузины, а отдают предпочтение такси бизнес-класса. А вот позиции, на которых не экономят, — это питание и фотограф», — поделился специалист.

Главным трендом 2026 года в свадебной индустрии выступает персонализация, подчеркнул Акалупин.

«Свадьбы все больше становятся для пары и про пару. Это может касаться как декора и наполнения свадьбы, так и образов жениха и невесты. Также все чаще пары отказываются от пышного торжества в сторону камерной, уютной свадьбы с самыми близкими и родными», — резюмировал он.

