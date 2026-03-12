В районе Черноморского побережья России, предположительно, разрушился небольшой метеорит

ИКИ РАН: на Черноморском побережье России разрушился метеорит размером до 0,5 м

Метеорит размером до полуметра предположительно разрушился в районе Черноморского побережья РФ. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Примерно с 22:24 до 22:36 мск в нескольких крупных населенных пунктах вблизи восточного Черноморского побережья России, включая Анапу, Новороссийск и Ростов-на-Дону, в небе был замечен яркий болид. Судя по всему, в атмосфере разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра. При этом не исключена возможность того, что наблюдался техногенный объект.

С большой вероятностью метеорит разрушился непосредственно над Черным морем.

Ученые подчеркнули, что не прослеживается какая-либо связь этого объекта с недавним падением крупного метеорита в Германии, поскольку средняя частота падения на Землю тел такого размера составляет от одного до нескольких в сутки.

8 марта на юго-западе Германии упали осколки метеорита, повредив дома в городе Кобленце, а также регионах Хунсрюк и Айфель. Одно из раскаленных небесных тел рухнуло на крышу жилого дома, в результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлено падение фрагментов метеорита. Как писала газета Der Tagesspiegel, некоторые жители приняли небесное тело за ракету. Ученые отметили, что падение такого крупного метеорита— редкость. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

