«Стратегическая ошибка». Урсула фон дер Ляйен раскритиковала возврат к российскому топливу

Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к российским энергоресурсам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «стратегической ошибкой» потенциальный возврат к поставкам энергоресурсов из России. По ее мнению, такой шаг сделает Европу более «зависимой, уязвимой и слабой». На официальном уровне в ЕС отрицают дефицит энергоносителей, однако запасы газа в хранилищах европейских стран «истощились до необычно низкого уровня», сообщает Politico. Тем временем жители Польши и Германии «массово рванули» в Калининградскую область за более дешевым топливом.

Возвращение Евросоюза (ЕС) к использованию российских энергоресурсов станет «стратегической ошибкой», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Некоторые говорят, что нам нужно отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российским ископаемым видам топлива. Это было бы стратегической ошибкой», — цитирует ее ТАСС.

Такой шаг сделает Европу более «зависимой, уязвимой и слабой», считает она. В связи с этим ЕС необходимо следовать «долгосрочной стратегии» по полному отказу от энергоресурсов России, однако нужно «быть более прагматичными и разумными в ее реализации», добавила глава ЕК.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, фон дер Ляйен забыла упомянуть тот факт, что российский газ «помог Евросоюзу не уйти в пике».

В конце января страны — члены ЕС приняли регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с 1 января 2027 года, а на импорт трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. По информации The Wall Street Journal, ЕС может пересмотреть свою позицию из-за ситуации в Иране.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского газового рынка. Спустя два дня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия перенаправит часть СПГ с европейского направления в дружественные страны.

Энергетическое «истощение»

Сейчас в ЕС не наблюдается дефицита энергоносителей, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Тем не менее Брюссель готов принять «все необходимые меры в сотрудничестве с членами Международного энергетического агентства», подчеркнула она. Также ЕС намерен учитывать региональные, национальные обстоятельства и ситуацию с безопасностью.

Однако издание Politico утверждает обратное: запасы газа в хранилищах стран Евросоюза после холодной зимы «истощены до необычно низкого уровня» из-за холодной зимы. При этом нет никаких гарантий, что трейдеров удастся побудить пополнить запасы в течение предстоящего лета. Издание предполагает, что Брюссель может инициировать совместные экстренные закупки и ограничить цены. Сейчас страны ЕС не желают прибегать к крайним мерам.

Тем временем жители Германии и Польши «массово рванули» в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поскольку топливо в ЕС подорожало на 15-20%, сообщает SHOT.

«Сейчас цена бензина АИ-95 в Польше составляет около 6,1 злотых (131 рубль), тогда как еще 10 дней назад цена была 5,79 злотых (около 123 рублей)», — говорится в публикации.

В Германии стоимость топлива еще выше — около €2,1 (примерно 193 рубля). При этом в Калининградской области литр бензина АИ-95 стоит около 68 рублей, добавил SHOT.

«Болевая точка»

ЕС может поменять свою позицию и вернуться к использованию российских энергоресурсов, считает доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Ситуация настолько критическая в Европе, что, думаю, они изменят свою точку зрения, соберут экстренное совещание и поменяют свою точку зрения на наши углеводороды», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Юденков обратил внимание, что ЕС не может остановить промышленность, поэтому следует ожидать, когда Брюссель обратится за помощью к Москве.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает маловероятным разворот ЕС в сторону российских поставщиков нефти и газа, поскольку с 2030-х Европа планирует резко сократить спрос на ископаемое топливо и заменить его возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, переориентация на российские поставки будет восприниматься как «капитуляция», подчеркнул он.

«Они скорее будут использовать текущую ситуацию для усиления критики ископаемого топлива, требовать быстрейшего отказа от него и перехода на возобновляемые источники. Зависимость от ископаемого топлива рассматривается как болевая точка европейской экономики, и эту болевую точку нужно устранить», — сказал Фролов в разговоре с «Ридусом».

Эксперт добавил, что «сильно удивится» тому, если лидеры ЕС действительно пойдут на «какого-то рода соглашение».

 
