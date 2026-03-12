Размер шрифта
На Сахалине сноубордисты решили срезать путь и пропали

Amur Mash: на Сахалине двух пропавших сноубордистов нашли с помощью дрона
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

На Сахалине двое сноубордистов заблудились, когда пытались срезать путь через лес, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что молодые люди решили покататься на горе Красная. После спуска юноши 18 и 19 лет пропали. Друзья пытались отыскать их сами, созвонились и объясняли, на что ориентироваться. Однако в итоге пришлось вызвать полицию. Всю ночь правоохранители искали потерявшихся с помощью беспилотника с тепловизором. Утром юношей обнаружили, после осмотра медиками они вернулись домой.

8 марта в Подмосковье развернули масштабные поиски троих пропавших подростков. Накануне в Звенигороде двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись домой, после чего СК возбудил уголовное дело. На берегу Москвы-реки нашли вещь одного из детей, а водолазы проверили акваторию. По последним данным, одного из подростков обнаружили в Москве-реке.

Ранее в Красноярске нашли «похищенного» сына бизнесмена.

 
