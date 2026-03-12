Размер шрифта
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после консилиума врачей

Адвокат Третьяков: блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации после врачебного консилиума, сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

По его словам, совещание врачей состоялось в четверг в государственном онкологическом центре.

«Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — добавил юрист.

После череды уголовных преследований у Лерчек начались серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее близкие подтвердили, что у знаменитости диагностирован рак. Болезнь, как заявила подруга Чекалиной, уже на четвертой стадии, а в организме обнаружены метастазы. Что сейчас происходит с Лерчек, где она находится и какое лечение получает — в материале «Газеты.Ru».

У Лерчек трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году). На прошлой неделе женщина родила еще одного сына от своего тренера по танцам. Блогер, ее экс-супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября прошлого года Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб.

Ранее стала известна реакция экс-супруга Лерчек Артема Чекалина на ее рак.

 
