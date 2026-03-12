Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали сроки новогоднего отдыха в 2027 году

Финансист Балынин: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней
Andrey Aboltin/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние каникулы в следующем году могут продлиться 11 дней, заявил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Следующие новогодние каникулы... начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)», — уточнил он.

Балынин добавил, что праздники не скажутся на размере зарплаты. Она будет определяться исходя из отработанных дней пропорционально количеству рабочих.

До этого о такой же длительности новогодних выходных в 2027 году говорила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, постановление с точной информацией о праздниках и выходных в 2027 году выйдет в конце 2026-го. Однако в следующем году может быть 249 рабочих и 116 дней отдыха. Депутат отметила, что повторение 12-дневных каникул на Новый год будет возможно только в 2032 году.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько денег россияне потратили в новогодние праздники.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!