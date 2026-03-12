Россиянам назвали сроки новогоднего отдыха в 2027 году

Новогодние каникулы в следующем году могут продлиться 11 дней, заявил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Следующие новогодние каникулы... начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)», — уточнил он.

Балынин добавил, что праздники не скажутся на размере зарплаты. Она будет определяться исходя из отработанных дней пропорционально количеству рабочих.

До этого о такой же длительности новогодних выходных в 2027 году говорила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, постановление с точной информацией о праздниках и выходных в 2027 году выйдет в конце 2026-го. Однако в следующем году может быть 249 рабочих и 116 дней отдыха. Депутат отметила, что повторение 12-дневных каникул на Новый год будет возможно только в 2032 году.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько денег россияне потратили в новогодние праздники.